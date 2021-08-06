Ankara Üniversitesince adayların tercih işlemlerine destek hattı kuruldu
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Ankara Üniversitesince adayların tercih işlemlerine destek hattı kuruldu

Ankara Üniversitesince adayların tercih işlemlerine destek hattı kuruldu
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Kültür Sanat

Ankara Üniversitesi, üniversite adaylarına tercih işlemlerinde destek olmak için WhatsApp hattı kurdu.

Ankara Üniversitesi, üniversite adaylarına tercih işlemlerinde destek olmak için WhatsApp hattı kurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere YKS tercih işlemlerinde destek olmak amacıyla kurulan hattın numaraları, üniversite ve fakültelerin internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversitenin, öğrencilerin tercih işlemlerine karar verebilmelerine yardımcı olmak için büyük gayret gösterdiğini belirtti.

Her fakültenin tercih masası bulunduğunu anımsatan Ünüvar, "'Ben tercih masasına gelemem' diyenler için de istedikleri bilgilere uzaktan ulaşabilecekleri 'WhatsApp destek hattı' kurduk. Öğrencilerimizin bu hatlardan ilettikleri sorular, ilgili arkadaşlarımız tarafından gün içerisinde cevaplanacak. Tüm aday öğrencilere, yapacakları tercihin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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