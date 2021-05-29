Ankara Üniversitesi yönetimi Filistinli öğrencilerle buluştu

Ankara Üniversitesi (AÜ) yönetimi, üniversitede okuyan Filistinli öğrencilerle bir araya geldi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) yönetimi, üniversitede okuyan Filistinli öğrencilerle bir araya geldi.

AÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ayşen Apaydın, Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ve Genel Sekreter Ömer Nadir Soylu, 26 Mayıs Çarşamba günü üniversitede lisans ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören Filistinli öğrencileri konuk etti.

Prof. Dr. Ünüvar, programda yaptığı konuşmada, Filistin'de uzun süredir büyük bir dramın yaşandığına dikkati çekerek, Filistin halkının öz vatanlarında adeta mahkum hayatı sürdüğünü ifade etti.

Ünüvar, şöyle devam etti:

"Maalesef ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırılar, daha sonra Gazze'de herkesi ürperten görüntülerin olması hepimizi derinden yaraladı. Filistin'de hayatını kaybedenler bizim dindaşımızdı ama bizler sadece dindaşımız olduğu için değil, insan oldukları için onlara üzüldük. Çünkü Kudüs, üç semavi din için de kutsaldır. Oradaki zulme ses çıkarması gereken sadece Müslümanlar değil, tüm insanlıktır."

Türkiye'nin Filistin'deki mazlumların feryadına sessiz kalmasının beklenemeyeceğini kaydeden Ünüvar, "Türkiye, oradaki mazlumların sesini her platformda duyurmaya çalışıyor. Türkiye'de bir Filistin davası var ve Türk halkı da bu haklı davada Filistinlilerin yanındadır." ifadesini kullandı.

Ünüvar, Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesinin lisans ve yüksek lisans programlarında 144 Filistinli öğrencinin öğrenim gördüğünün altını çizerek, "Bizler de bu toplantıyı organize ederek, Filistinli kardeşlerimizi dinlemeyi ve onların haklı davasında yanlarında olduğumuzu göstermeyi istedik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Filistin'in bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını, insanlığın bu drama sessiz kalmamasını arzu ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin yakında özgür olacak, biz buna inanıyoruz"

Filistinli Öğrenciler Birliği Türkiye Temsilcisi ve AÜ İletişim Fakültesi doktora öğrencisi Zaher Albaik ise üniversite yönetimi tarafından hatırlanmanın kendilerini çok mutlu ettiğini anlattı.

Filistin'de yaşanan saldırıların ilk olmadığını belirten Albaik, "Filistin toprakları 73 yıldır işgal altında. Binlerce şehidimiz var. Ben Gazze'liyim. Birçok saldırıya şahit oldum. Bir savaşta yaralandım, bir ağabeyim şehit oldu. Evlerimiz yıkıldı. Maalesef bütün Filistinliler bu hayatı yaşıyor ama bizler her şeye rağmen hayatı seviyoruz, eğitimimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Doktora yapmak için Gazze'den geldiğini dile getiren Albaik, şunları kaydetti:

"Mücadelenin devam etmesi için eğitim çok önemli. Üniversitenin kapılarını bizlere açtınız, burada çok güzel bir eğitim alıyoruz. Bunun için Türkiye'ye ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Burada aldığımız eğitimle Filistin'e dönüp, halkımıza hizmet edeceğiz. Bizler mücadeleye devam edeceğiz. Bugüne kadar Filistin'i teslim etmedik, bundan sonra da teslim etmeyeceğiz. Filistin yakında özgür olacak, biz buna inanıyoruz."

Albaik, Ramazan Bayramı öncesi Filistin'e ailelerini ziyarete giden öğrencilerden 10'unun saldırılar ve abluka nedeniyle Türkiye'ye dönemediğini ifade etti.

Toplantıda söz alan Filistinli diğer öğrenciler ise Filistin davasının anlatıldığı bu tür etkinliklerin sayısının artırılması talebinde bulundu.

Toplantının ardından öğrencilere Rektörlük Korusu'nda ikramda bulunuldu. Program, Türk ve Filistin bayrakları ile çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık