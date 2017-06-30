Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mezuniyet Sevinci

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2016-2017 eğitim-öğretim yılında mezun olan 322 öğrenci için diploma töreni düzenlendi.



Fakültenin Sıhhiye Yerleşkesi'ndeki törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahattin Güzel, aileleri, öğrencileri ve öğretim üyelerini başarılarından dolayı tebrik etti.



Hekimlik mesleğinin meşakkatli bir meslek olduğu kadar yaşam biçimi de olduğunu dile getiren Güzel, "Sadece mesleğini iyi yürüten bir hekim olmak yeterli olmaz. Aynı zamanda dürüstlük ve yurtseverliği benimseyen iyi bir entelektüel, toplumsal bir öncü, Atatürk'ün işaret ettiği modern Türkiye yolunda, laik, çağdaş ve hukuk devletine inanan, insan sevgisiyle dolu bireyler olmak gerekir." dedi.



Ankara Tıp Fakültesinin Türkiye'nin en başarılı tıp fakültelerinden biri olduğunu belirten Güzel, fakülteye katkı sunan tüm öğretim üyelerine teşekkür etti.



Fakülte Dekanı Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk de öğrencilere seslenerek, "Hekim olmak için tıbbi bilgileri yaşamınız boyunca sürekli güncellemekten başka yapmanız gereken şey evrene, yurdunuza, topluma ve fakültenize karşı sorumlu olduğunuzu hiçbir zaman unutmamaktır." ifadesini kullandı.



Ertürk, genç hekimlerden, insanları severek, merhametli, alçakgönüllü davranmalarını ve adil olmalarını istedi.



Konuşmaların ardından fakülteyi dereceyle bitiren öğrencilere diplomaları ve ödülleri verildi. Genç hekimler diplomalarını Rektör Yardımcısı Güzel ve öğretim üyelerinin ellerinden aldı.



Hekimlik andının okunmasının ardından mezunlar keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.