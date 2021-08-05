Ankara Üniversitesi Tercih-Destek Masaları Sizleri Bekliyor!

Üniversitemiz Fakültelerinde, 02-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında hafta içi 8. 30-17. 30 saatleri arasında siz aday öğrencilerimize rehberlik etmek amacıyla tercih-destek masaları kurulmuştur.

Üniversitemiz Fakültelerinde, 02-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında hafta içi 8. 30-17. 30 saatleri arasında siz aday öğrencilerimize rehberlik etmek amacıyla tercih-destek masaları kurulmuştur. Fakültelerimiz ile ilgili bilgi almak ve yerleşkelerimizi ziyaret etmek isterseniz tercih-destek masalarımıza sizleri bekliyoruz…

Kaynak: Habermetre