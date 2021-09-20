Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından " Üst Yöneticiler İçin Proje Yönetimi Eğitimi (Uzaktan Eğitim)" Düzenliyor
Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından " Üst Yöneticiler İçin Proje Yönetimi Eğitimi (Uzaktan Eğitim)" düzenliyor.
Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından " Üst Yöneticiler İçin Proje Yönetimi Eğitimi (Uzaktan Eğitim)" düzenliyor…
(15 ve 16 Ekim 2021)
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Habermetre - Son Dakika Haberleri