Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) 'İnsan Kaynakları Sertifikalı Eğitimi' Başlıyor… - Haberler
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Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) "İnsan Kaynakları Sertifikalı Eğitimi" Başlıyor…

Habermetre - Haberler | Toplum
Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM)

(10 Ekim -23 Kasım 2021, Pazartesi, Salı ve Cuma günleri)Detaylı bilgi için tıklayınız.http://ankusem. ankara. edu.

(10 Ekim -23 Kasım 2021, Pazartesi, Salı ve Cuma günleri)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

http://ankusem. ankara. edu. tr/2020/06/26/insan-kaynaklari-sertifikali-egitimi-uzaktan/

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Haber: Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) 'İnsan Kaynakları Sertifikalı Eğitimi' Başlıyor… - Haberler
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