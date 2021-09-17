Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) "İnsan Kaynakları Sertifikalı Eğitimi" Başlıyor…
(10 Ekim -23 Kasım 2021, Pazartesi, Salı ve Cuma günleri)Detaylı bilgi için tıklayınız.http://ankusem. ankara. edu.
(10 Ekim -23 Kasım 2021, Pazartesi, Salı ve Cuma günleri)
Detaylı bilgi için tıklayınız.
http://ankusem. ankara. edu. tr/2020/06/26/insan-kaynaklari-sertifikali-egitimi-uzaktan/
Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi?— Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021
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