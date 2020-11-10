Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim'i Dağlık Karabağ'daki zaferden dolayı ziyaret etti

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim'i ziyaret etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim'i ziyaret etti.

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasının ardından Azerbaycan'ın zafer ilan ettiği, Rektör Ünüvar'ın, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim'e tebrik ziyaretinde bulunduğu ifade edildi.

Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen ziyarette Ünüvar'ın, şunları kaydettiği ifade edildi:

"Karabağ'da özgürlük ve bu zafer bizim yıllardır hayalimizdi. Azerbaycan hak ettiği topraklara kavuştu, kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hem başkomutanlık yaptı hem de diplomatik olarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye çok mutlu oldu, kendi zaferimiz gibi sevindik. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü. Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimizdir, hüznü hüznümüzdür' diye çok önemli bir sözü var. 10 Kasım'da burada bir hüzün ile beraber aynı zamanda bir sevinç yaşandı. Atatürk'ün yaklaşık 100 yıl önce belirttiği gibi oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yıllar önce, 'Dağlık Karabağ kanayan bir yaraysa bizim için de bir yaradır' demişti. Çok şükür bu yara bugün kapandı. Biz de bu sevinci yaşıyoruz."

"Tüm Türk halkı sağ olsun"

Büyükelçi İbrahim de "Biz biriz. Her türlü tüm Türk halkı sağ olsun. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hep yanımızda oldu, şimdi de yanımızdalar. Bu bir hak davamızdı, kimsenin toprağına girmedik, kimsenin toprağını almadık. Size çok teşekkür ediyorum Sayın Rektörüm, ilk siz geldiniz buraya ve bizim galibiyetimizi tebrik ettiniz. Çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen