Ankara Üniversitesi personel alımı: İŞKUR üzerinden 134 hasta bakım elamanı alınıyor!

İŞKUR üzerinden 134 sürekli işçi kategorisinde personel alımı yapılıyor. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan ilanda hasta bakım elemanı alımı başvuru şartları belli oldu. İşte, Ankara Üniversitesi 134 personel alımı başvuru ekranı...

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nün yayımladığı ilan, Resmi Gazete'de de yer aldı. Buna göre, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığıyla belirlenen şartlar doğrultusunda kura ile 134 hasta bakım elemanı alımı yapılacak. Peki, Ankara Üniversitesi hasta bakım elemanı alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6) Türkiye iş Kurumu'nda (iŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

8) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması.

9) işe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

10) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

HASTA BAKIM ELEMANI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Rektörlükten yapılan duyuru ile başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 12 Ekim 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu yani İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilecekler. İlk başvuru ardından adayların ilana uygunluğu kontrol edilmek amacıyla bazı belgeler istenecek. Söz konusu belgeler http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilerleyen süreçte yayımlanacak.

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

İŞKUR tarafından isimleri bildirilen adaylardan, aranan şartları taşıdığı belirlenenler arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için 13 Kasım 2020 tarihinde saat 09.00'da Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda kura çekim işlemi yapılacak. Kura çekimi http://youtube.com/ankuzef adresinden canlı olarak yayımlanacak. Sonuçlar ise http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecek.