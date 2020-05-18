Ankara Üniversitesi'nin 19 Mayıs programı dolu dolu olacak Ankara Üniversitesi'nin 19 Mayıs programı dolu dolu olacak "Bütün ümidim gençliktedir" dünyaya sesli mesaj Ankara Üniversitesi, Atatürk'ün sözü olan, "Bütün Ümidim Gençliktedir" teması ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir çalışma gerçekleştirecek.

Ankara Üniversitesi'nin 19 Mayıs programı dolu dolu olacak

"Bütün ümidim gençliktedir" dünyaya sesli mesaj

ANKARA - Ankara Üniversitesi, Atatürk'ün sözü olan, "Bütün Ümidim Gençliktedir" teması ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir çalışma gerçekleştirecek.

Üniversite bünyesinde bulunan, yüzden fazla ülkeye yayın yapan ve her gün milyonlarca dinleyiciye ulaşan Ankara Üniversitesi Radyosu, 19 Mayıs gününe özel olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün beğenerek dinlediği şarkılardan derlenen bir seçki programı hazırladı. Radyo, bu şarkıları 19 Mayıs günü boyunca Dünya çapında tüm dinleyicilerine ulaştıracak.

Bununla birlikte Radyo, internet sayfası üzerinden birçoğu daha önce görülmeyen fotoğraflardan oluşan 'Atatürk ve Gençlik' teması ile görsel bir seçki de yayınlayacak. Fotoğraflarda, Atatürk'ün yurt gezilerinden örnekler ve yaptığı çalışmalar, genç kuşaklarla birlikte yer aldığı karelerden göze çarpıyor. Çoğu ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivlerinden çıkarıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Atatürk'ün 139'uncu doğum gününe ( özel programlar tasarlayan Ankara Üniversitesi, Türkçe ve İngilizce olarak dünyanın 100'den fazla ülkesinde dinleyicisi olan Ankara Üniversitesi radyosunda 19 Mayıs tarihinde takipçileri ile buluşacak. Şarkılar seçkisi; aralarında Fikrimin İnce Gülü, Kimseye Etmem Şikayet, Vardar Ovası, Yemen Türküsü ve Sarı Zeybek'in de bulunduğu eserlerden oluşacak. Atatürk'ün sevdiği şarkılar her saat başı radyo programında yer alacak. Yarım saat aralıklarla Atatürk'ün gençler ile ilgili sözleri 'Atatürk diyor ki' başlığıyla yayında olacak.

Kaynak: İHA