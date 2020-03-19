Ankara Üniversitesi'nden 'vaka sayısı' iddiaları hakkında açıklama
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Koronavirüs, Ankara, Güncel

Ankara Üniversitesi'nden 'vaka sayısı' iddiaları hakkında açıklama

TÜRKİYE'deki koronavirüs vakalarının binli sayılara ulaştığı şeklinde sosyal medyada ifadeleri yer alan Uz. Dr. G.Ç., konuşmasının bir bölümünün paylaşılmasıyla yanlış anlaşıldığını söyledi.

19.03.2020 01:53 | Son Güncelleme: 19.03.2020 01:53
Ankara Üniversitesi'nden 'vaka sayısı' iddiaları hakkında açıklama

TÜRKİYE'deki koronavirüs vakalarının binli sayılara ulaştığı şeklinde sosyal medyada ifadeleri yer alan Uz. Dr. G.Ç., konuşmasının bir bölümünün paylaşılmasıyla yanlış anlaşıldığını söyledi. G.Ç., "Siyasi ya da infial amaçlı bir söylemim yoktur, asla da olamaz. Maalesef gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kaydedilip paylaşılabilseydi olumsuzluk yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi" açıklamasında bulundu.

Ankara'da görev yaptığı hastanede koronavirüs ile ilgili 'uyum eğitimi' sırasında yaptığı konuşmasının bir bölümü sosyal medyada paylaşılan Uz. Dr. G.Ç., konu ile ilgili açıklama yaptı. Koronavirüs salgınına yönelik faaliyetler nedeniyle günlerdir çok az uykuyla çalıştığını belirten G.Ç., "Uyum eğitimlerinin birinde durumun önemini daha iyi anlatabilmek ve eğitime katılanları bu zorlu süreç için hazırlayabilmek için bazı yurt dışından gelen vakalarla ilgili örnekler verdim, olumsuz bir senaryo üzerinde konuşma yaptım. Amacım, hastane malzeme eksiklikleri de dahil olmak üzere yaşayabileceğimiz zorlu süreci daha iyi ifade edebilmek ve hastane personelinin süreci daha iyi sahiplenmesini sağlayabilmekti" ifadelerini kullandı.

'KONUŞMAMIN KÜÇÜK BİR KISMI KASITLI OLARAK PAYLAŞILDI'Siyasi ya da infial amaçlı bir söylemi olmadığını vurgulayan G.Ç., "Maalesef gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kaydedilip paylaşılabilseydi olumsuzluk yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi. Hizmet içi eğitim sırasında kullandığım bazı hatalı sözcüklerin toplumda çok farklı bir algıya sebep olabildiğini gördüm. Çok üzgünüm. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacağım, hastalarıma, üniversiteme, ülkeme hizmet için yoğun çalışmalarıma devam ederken sözcüklerimi daha özenli seçeceğim. Toplumsal olumsuz bir algıya neden olduğum için de herkesten özür dilerim" dedi.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

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