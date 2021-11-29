Ankara Üniversitesi'nde 'Emzirme Okulu' eğitime başladı

Üniversite ve belediyenin iş birliği kapsamında yerel yönetimlerle ortaklaşa yapılan ilk 'Emzirme Okulu' eğitime başladı. Doç. Dr. İlknur M. Gönenç koordinatörlüğünde sürdürülen Emzirme Okulu, ilk eğitimini 20.10.21-10.11.21 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirdi. Emzirme Okulu'nda, 4 hafta boyunca birer saat olmak üzere annelere uygulamalı emzirme eğitimi verildi. Eğitimde anneler, bebeklerini hem emzirdiler hem de doğru emzirme tekniklerini öğrendiler. Eğitim programında 'Neden Anne Sütü ve Emzirme?', 'Emzirme Nasıl Olmalı?', 'Emzirme Teknikleri ve Pozisyonları', 'Bebeğim Yeterli Emiyor Mu?', 'Anne Sütünü Arttırmak Mümkün Mü?', 'Anne Sütü Nasıl Sağılmalı ve Nasıl Saklanmalı?', 'Sık Görülen Meme ve Emzirme Sorunları ve Çözüm Önerileri', 'Tamamlayıcı Beslenme' konuları ele alındı.

21 ANNE PROGRAMA KATILDI

Emzirme okulunun ilk grup eğitim programına, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim Kültür Merkezi'ne üye 21 anne katıldı. Doç. Dr. Gönenç anne sütünün yaşamın ilk altı ayında bebeklerin beslenmesi için çok özel bir besin kaynağı olduğunu, anne sütü ile beslenmenin ve emzirmenin anne ve bebek sağlığına sayısız faydaları bulunduğunu ifade ederken, Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Tezel, doğum sonrası bebeğini emziren ya da emzirmek isteyen tüm annelerin bu eğitime katılabileceklerini söyledi.