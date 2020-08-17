Ankara Üniversitesi'nde devir teslim töreni
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Ankara Üniversitesi'nde devir teslim töreni

ANKARA Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, devir teslim töreniyle Prof. Dr. Erkan İbiş'ten görevi devraldı.

Ankara Üniversitesi'nde devir teslim töreni
17.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:43

ANKARA Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, devir teslim töreniyle Prof. Dr. Erkan İbiş'ten görevi devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ataması yapılan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, yeni görevine başladı. Ankara Üniversitesi rektörlük binasında düzenlenen törende konuşan Prof. Dr. Erkan İbiş, 8 yıldır Ankara Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptığını belirterek, fakülteler hakkında bilgi verip, üniversitenin çalışmalarını anlattı. Ankara Üniversitesi'nin sessiz sedasız çok iyi işler yaptığını bildiren Prof. Dr. İbiş "Aşıda bir numarayız şu anda. Balığa benzer üniversitemiz. Yüz binlerce yumurta yapar; ama ses çıkmaz. Ankara Üniversitesi'nin 3 bin dönümlük arazi kazanımları oldu. Giderayak yeni gelen bir yazıyla Kazan Çiftliğimizin tamamını Çevre Bakanlığı talep ediyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil rektörüm. Çünkü orada eğitim araştırmanın yapıldığını göreceksiniz siz de zaten. Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin uygulama çiftlikleri var; öğrencilerin staj gördüğü, eğitim gördüğü bir yer. Yaz kampları olsun; öğrenciler gelsin çapayı, budamayı burada öğrensinler. ya da orada inek sağsınlar, doğayı görsünler, bütün amacımız buydu" dedi.

'HERKESİN HAK VE HUKUKUNU KORUYACAĞIM'Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Ankara Üniversitesi'nin nev'i şahsına münhasır bir ilim merkezi olduğunu belirterek her fakültesinin ayrı bir akım, farklı bir ekol olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Ünüvar, Ankara Üniversitesi'ne rektör olduğunu öğrendiği an yaşadığı duyguları anlatarak şunları söyledi: "Ben bu kutlu sorumluluğu, her şeyden önce, Cenab-ı Allah'ın, devletimizin ve milletimizin bir emaneti olarak görüyorum ve bu bilinçle taşıyacağım. Geçmişteki vazifelerimde olduğu gibi; üniversitemiz bünyesindeki hocalarımızdan öğrencilerimize, görevli personelimizden çalışanlarımıza kadar herkesin; ama istisnasız herkesin hak ve hukukunu koruyacağım. İmtiyazı, tarafgirliği değil adaleti; cebri değil birlikte çalışma kültürünü, çirkini değil güzeli, hakkı şiar edineceğim. Üniversitenin milli ve küresel misyonuna, özerk karakterine, bilimsel üretimine ters düşen veya gölgeleyecek her türlü antidemokratik tavrın karşısında olacağım. Bilimsel üretimin, ilmi gayretin niteliğini artırmak için bütün imkanlarımla ve tecrübemle üniversitemizin gelişmesi için, Türkiye'nin yarınlarına damga vurması için azmedeceğim, çalışacağım. Bir aile üyesi gibi ve dostça; hocalarımızın ve değerli öğrencilerimizin, yani geleceğimizin yanı başında olacağım. Aklım, kalbim ve vicdanımla daima bir başıma olmadığımı ve sizlerle birlikte olduğumu unutmadan şeffaf, açık, etkin, verimli ve her şeyden önemlisi katılımcılığı zirvede tutan bir yönetim sergileyeceğim. Herkesin ama istisnasız herkesin hak ve hukukunu gözümün bebeği gibi koruyacak, gözeteceğim."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ünüvar, Prof. Dr. İbiş'ten görevi devraldı.

Kaynak: DHA

Manşet

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