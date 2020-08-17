Ankara Üniversitesi'nde devir teslim
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Ankara Üniversitesi'nde devir teslim

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektörlük görevini Ankara Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'ten devraldı.

Ankara Üniversitesi'nde devir teslim
17.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:51

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektörlük görevini Ankara Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'ten devraldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak 14 Ağustos'ta kamuoyu ile paylaşılan kararlar çerçevesinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'ten görevi devraldı. Devir teslim törenine, üniversite yönetimi, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Burada bir konuşma yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye'nin ilmi hayatının mihenk noktalarından biri olan Ankara Üniversitesi'ne, Türkiye'nin geleceğine hizmet etmenin heyecanını yüreğinde, rektörlük vazifesinin sorumluluğunu omuzlarında hissettiğini belirtti.

Ünüvar, Ankara Üniversitesi adına ortaya koyduğu çalışma, özveri, emek ve gayretleri için Prof. Dr. Erkan İbiş'e teşekkür etti.

Ankara Üniversitesi'nin, üniversitelerden bir üniversite, okullardan bir okul, kurumlardan bir kurum olmadığını, bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından temellerinin atıldığını, Türkiye'nin; bilimsel anlamda umudu olan, Cumhuriyetin ilk nüvelerinden olma hüviyetine sahip, kurucu ilmi iradeyi temsil eden ilk üniversitesi olduğunu aktaran Ünüvar, "Kuruculuk rolünü yıllar boyunca en güzel şekilde omuzlarında taşımış olan üniversitemiz yönetiminin emanetini devralırken ne kadar büyük bir sorumluluğu yüklendiğimi çok iyi biliyorum. Ankara Üniversitesi'nin her fakültesi Türkiye Cumhuriyetinin bilimsel yürüyüşüne öncülük etmiş, Türkiye'nin bugün geldiği noktada, aldığı mesafede her biri büyük hisse sahibidir, hak sahibidir. Ülkemizin özel sektöründen kamu sektörüne, yerel yönetimlerinden vatandaşlarımıza her kurumun, her insanımızın, istikbale doğru yürüyüşünün teminatlarından biri, yine hiç şüphesiz üniversitemiz olacaktır" ifadelerini kullanarak, Ankara Üniversitesi'nde rektörlük yapmış tüm hocaları şükranla andı.

Ankara Üniversitesi'nin nev'i şahsına münhasır bir ilim merkezi olduğunu kaydeden, bu sebepten dolayı da her fakültesinin ayrı bir akım, farklı bir ekol olduğunu bildiren Ünüvar, "Her fakültemiz, kendi alanlarında Türkiye'nin geçmişine ve geleceğine mühür vurmuş, vatanımıza abide şahsiyetler kazandırmış fakültelerdir" şeklinde konuştu.

Uzun seneler Türkiye'nin en üst düzey kamu görevlerinde bulunduğunu, çok önemli vazifeleri yüklendiğini, tamamını alnının akıyla temsil ve idare ettiğini vurgulayan Ünüvar, "Şükürler olsun ki, bu aziz millete hizmet etmek gibi ali sorumluluk ve vazife şuuru gerektiren çok zor görevleri, çok hassas iş ve projeleri hayata geçirdim ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühleri ve güvenleriyle bugün, Ankara Üniversitesi'nin şerefli makamlarından olan Rektörlük vazifesine geldim. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca YÖK Başkanımız Sayın Yekta Saraç ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Üniversitesi'nin Türkiye'nin en köklü ailelerinden biri olduğunu ifade eden Ünüvar, "Bir vücudun azaları gibi biriz, beraberiz, bütünüz. Öğrenci kardeşlerimiz bizim en kıymetli hazinemiz. Bu anlamda, her daim rektörleri, hocaları ve bir arkadaşları olarak, her ortamda; kantinde, spor salonunda, bahçede, sınıfta hep evlatlarımızla birlikte olacağım. Dertleriyle dertlenecek, mutluluklarıyla neşe bulacağım" aktarımında bulundu.

Ankara Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise, Ankara Üniversitesi'nin büyük bir üniversite olduğunu kaydederek, "Ankara Üniversitesi, 19 fakültesi, 14 enstitüsü, 43 merkezi, 11 Meslek Yüksek Okulu, 1 devlet konservatuarı olan; 70 bine yakın öğrencisi, 4 bin 200'e yakın akademisyeni olan ve bütün çalışanları 11 bin olan devasa bir kurum. Elbette ki bunun da sorumluluğu çok yüksek oluyor" ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi'nin cumhuriyetin ilk üniversitesi olmasından dolayı yöneticilere, akademisyenlere ve çalışanlara önemli sorumluluklar yükleyen bir kurum olduğunu anımsatan İbiş, "Biz asla akıldan, bilimden, adaletten, hakkaniyetten ve etikten ayrılmadık. Dünde öyleydi, bugünde öyle, yarın da böyle olacak ona hiç şüphem yok" diye konuştu.

İbiş, konuşmasında Ankara Üniversitesi'nin bünyesinde güvence altına alınan tarihi eserlere ve üniversitenin özelliklerine değindi.

Konuşmaların ardından, Ankara Üniversitesi eski Rektörü İbiş, görevini Ankara Üniversitesi yeni Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a bıraktı. Hediyeleşme merasiminin ardından devir teslim töreni sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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