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Ankara Üniversitesi'nde başörtüsü krizi

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Haberler | Güncel

Ankara Üniversitesi'nde başörtüsü krizi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir öğretim görevlisi, ders esnasında başörtülü öğrenciye söylediği sözlerden dolayı tepki topladı.

Ankara Üniversitesi'nde başörtüsü krizi

ANKARA - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir öğretim görevlisi, ders esnasında başörtülü öğrenciye söylediği sözlerden dolayı tepki topladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde bir öğretim üyesinin ders esnasında başörtülü öğrenciye 'başörtüsünü neden takıyorsunuz? Neden farz? Başörtülü biri anlatsın' dediği iddia edildi. Öğretim üyesinin sözleri üzerine Cebeci Kampüsü öğrencileri öğretim görevlisini protesto ederek basın açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada, gösterilen davranışın hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını, insan hakları ilkesine aykırı olduğunu söyleyen öğrenci sözcüsü Yusuf Ozan, "Anayasanın 24. maddesinde yer alan 'Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.' 'Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.' hükümleri yaşanan olayın hangi boyutlarda haksızlığa yol açtığının ispatı niteliğindedir. İnsan haklarını ve hukuku çiğneyen kişinin akademisyen sıfatıyla mülkiye kürsülerinde eğitim veriyor olması durumun vahametini ortaya koymaktadır. Cumhuriyetin ve demokrasinin, ulusal bütünlüğün ve iç barışın temel değeri olan 'laiklik' ilkesi zedelenmiş; Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in temel değerleri ayaklar altına alınmıştır" dedi.

Ankara Üniversitesi'nde başörtüsü krizi

Ankara Üniversitesi'nde başörtüsü krizi

Ankara Üniversitesi'nde başörtüsü krizi

Ankara Üniversitesi'nde başörtüsü krizi

Ankara Üniversitesi'nde başörtüsü krizi

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Son Dakika Haberleri

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