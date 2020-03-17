Ankara Üniversitesi, Milli Mücadele dönemine ait özel fotoğrafları yayımladı Ankara Üniversitesi, birçoğu ilk kez gün yüzüne çıkan Milli Mücadele dönemine ait özel fotoğraflar yayımladı.

Ankara Üniversitesi, birçoğu ilk kez gün yüzüne çıkan Milli Mücadele dönemine ait özel fotoğraflar yayımladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivlerinden yayımlanan fotoğraflar, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele öncesi ve Kurtuluş Savaşı yıllarına ait mücadelesine ışık tutuyor.

Tarihi kareler, Türk milletinin zorlu şartlar altındaki mücadelesi ve bağımsızlığa uzanan yolda yaşadığı tarihsel serüveni gözler önüne seriyor.

Milli Mücadele'den Kurtuluş Savaşı'na uzanan yolda, Atatürk'ün tüm Anadolu'da tanınmasını sağlayan sürece ayna tutan fotoğraflar, halkın kurtuluşa ve bağımsızlığa yönelik azim ile mücadelesini bugünün kuşaklarıyla buluşturuyor.

Kareler arasında, Atatürk'ün, savaş yıllarına ait cephedeki ve siyaset arenasındaki fotoğrafları da yer alıyor.

Kaynak: AA