Ankara Üniversitesi, kuruluşunun 75'inci yıl dönümüne özel futbol maçı düzenledi

Ankara Üniversitesinin 75. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında özel bir futbol maçı organize edildi.

Ankara Üniversitesinin 75. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında özel bir futbol maçı organize edildi.

Etkinlik kapsamında ünlüler karması ile Ankara Üniversitesi karması, Gölbaşı 50. Yıl Stadı'nda karşılaştı. Aralarında FIFA kokartlı hakem Hakem Ali Palabıyık ile Mehmet Altıparmak'ında yer aldığı ünlüler karması, Ankara Üniversitesi karmasını 4-1 yendi.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Çağdaş Yurt da karşılaşmada forma giydi.

Müsabaka sonrasında katılımcılara madalya takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu