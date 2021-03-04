Ankara Üniversitesi ile Türk Kızılay akademik iş birliği protokolü imzaladı

Ankara Üniversitesi ile Türk Kızılay arasında insani yardım araştırmaları, halk sağlığı, afet yönetimi, göç çalışmaları, sosyal hizmet, insancıl hukuk ve insani yardım finansmanı konularına ilişkin akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ankara Üniversitesinde yapılan imza törenine, Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık katıldı.

Ünüvar, yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ın çok ciddi eğitim faaliyetleri yaptığını belirterek, protokolle üniversitenin bilimsel kapasitesi ile Türk Kızılay'ın teorik ve pratik deneyimlerinin buluşacağını bildirdi.

Ankara Üniversitesinin 19 fakülte, 14 enstitü, 40'ın üzerinde araştırma ve uygulama merkezi, 12 meslek yüksekokuluyla çok geniş bir hinterlandı olduğuna işaret eden Ünüvar, "İlgili bütün birimlerimizin konuyla ilgili kafa yoracaklarını biliyorum. Kızılay ile ilgili atmamız gereken her adımı atacağız. Bunun sadece Türk insanı için değil, insanlık için de modelleme niteliğinde birtakım çalışmaları ortaya çıkaracağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Akademik alandaki çalışmaları çok önemli buluyoruz"

Genel Başkan Kerem Kınık da Türk Kızılay'ın akademik alanda çalışmalar yapmasını çok önemli bulduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsani yardım, afet ve toplum sağlığı alanında yapılan çalışmaların akademik bir perspektifte incelenmesi, ölçülmesi, yenilikçi çözümler ortaya konulması önemli. Biz milli bir cemiyetiz ama bağışlarımızla, gönüllülerimizle ayakta duruyoruz. Finansal sürdürülebilirliğin sağlanması, sivil toplumun güçlendirilmesi noktasında bu çabaların Kızılay'ı aşan faydaları da olacaktır. Ankara Üniversitemizin çok kıymetli akademik kapasitesi ve bu perspektifle akademiye bakan bir akademisyen olarak sizlerin de bu konuya olan ilginiz, eminim ki çok verimli sonuçlar doğuracaktır."

Konuşmaların ardından 3 yıl süreyle geçerli olacak protokol imzalandı.

Protokole göre, telif ve çeviri eserler başta olmak üzere birçok konuda ortak yayın çalışmaları yürütülecek, insani yardım araştırmaları, halk sağlığı, afet yönetimi, göç çalışmaları, sosyal hizmet, insancıl hukuk ve insani yardım finansmanı konularına ilişkin akademik çalışmalar yapılacak.

Tarafların personel ve öğrencilerinin akademik çalışmalarına destek sağlanacak. Eğitim, araştırma, sosyal sorumluluk gibi alanlarda gönüllülerin dahil olduğu iş birlikleri hayata geçirilecek.

Ayrıca, protokol ile Ankara Üniversitesinin tezsiz yüksek lisans ve sertifika programları başta olmak üzere maddi bedeli olan çalışmalarında Türk Kızılay personel ve gönüllülerine en az yüzde 20 indirim sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin