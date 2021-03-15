Ankara Üniversitesi ile BM Barış Üniversitesi arasında deniz hukuku alanında işbirliği anlaşması imzalandı

Kosta Rika'da bulunan Birleşmiş Milletler'e ait Barış Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) arasında, deniz hukuku ve barışın yaygınlaştırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Ankara'daki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) binasında düzenlenen imza törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Alonso Campos Fallas, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karan ve DEHUKAM Müdürü Mustafa Başkara katıldı.

İmza töreninde konuşan Kıran, 2020'nin Türkiye ile Kosta Rika arasında resmi ilişkilerin 70'inci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Kıran, Türkiye ile Kosta Rika arasında "önemli işbirlikleri" bulunduğunu belirterek, "İmzalanan bu anlaşma da ilişkilerimizde yeni bir kazanım olacak." dedi.

Deniz hukuku alanında yapılan anlaşmanın iki ülkenin de bu alanda kapasitelerini geliştireceğine işaret eden Kıran, "Özellikle bilimsel zeminde bu işbirliğinin, ilişkilerimize kalıcı kazanımlar getireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Fallas ise Barış Üniversitesinin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 41 ülkenin imzasıyla kurulduğunu, ülkesinin dış politikasının tamamen barışa ve silahsızlanmaya odaklandığını vurguladı.

Kosta Rika'nın 1948'de ordusunu lağvettiğini ve güvenliğini polis gücüyle sağlandığını kaydeden Fallas, "Kosta Rika bu yönü ve Orta Amerika'daki barışa katkısı nedeniyle Nobel Ödülü'ne de layık görüldü." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin dış politika hedeflerinin akademik hayatıyla da doğru orantılı olduğunu söyleyen Fallas, "Uluslararası hukuk, barış ve güvenlik, uluslararası alanda ve denizlerde de uygulanmalıdır. Ticaret yolları ile doğal kaynakların güvenliğinin de içinde olduğu deniz hukuku sadece denize kıyısı olan ülkeler için değil denize kıyısı olmayan ülkeler için de geçerli olmalıdır." diye konuştu.

DEHUKAM adına Karan ve Başkara'nın imzaladığı protokolü Barış Üniversitesi adına Kosta Rika'da yapılacak törenle Rektör Juan Carlos Sainz-Borgo imzalayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya