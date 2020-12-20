Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri Soylu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri Soylu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

20.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:32
Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri Soylu, AA'nın

Ankara Üniversitesi (AÜ) Genel Sekreteri Ömer Nadir Soylu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Genel Sekreteri Ömer Nadir Soylu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Soylu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Soylu, "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", "yaşam" kategorisinde Muhammed Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık'", spor kategorisinde ise Kate Green'in "Galatasaray Avrupa Sahnesinde" fotoğraflarına oy verdi.

Ömer Nadir Soylu, AA'nın dünyanın her yerinde mazlum halkların ve sesi duyulmayan kitlelerin sesi olduğunu, yaygın haber ağıyla her kesim tarafından sevilen çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, "Dünyanın her kıtasından çekilen birbirinden güzel çalışmalar ve fotoğraflar mevcut. Çok anlamlı ve değerli fotoğraflar. Seçim yapmakta gerçekten zorlandım. Oyumu kullandım. AA'nın tüm çalışanlarına ve organizasyonda emeği geçen yöneticilere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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