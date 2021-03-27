Ankara Üniversitesi akademik heyeti Hakkari'de
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Ankara Üniversitesi akademik heyeti Hakkari'de

Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel
Ankara Üniversitesi akademik heyeti Hakkari'de

Ankara Üniversitesi akademik heyeti "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında Hakkari'ye geldi.

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Ankara Üniversitesi akademik heyeti "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında Hakkari'ye geldi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindeki akademisyenler, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'i ziyaret etti.

Rektör Pakiş, YÖK Anadolu Projesi'nde Ankara ve Gazi üniversiteleri ile eşleştiklerini anımsattı.

Ankara'nın en güzide, en kıdemli, en deneyimli, en başarılı üniversitelerinden iki tanesi ile eşleştikleri için memnun olduklarını ifade eden Pakiş, şunları kaydetti:

"Genç bir üniversiteyiz. Hamdolsun, iyi bir mesafe kat ettik, iyi bir noktaya geldik. Eğitim fakültesinde gayet iyi bir noktadayız. Sağlık meslek yüksekokulumuzun altyapısı çok güçlü. Sağlık bilimleri fakültemizi kurduk. İktisadi ve idari bilimler fakültesinde gayet iyi bir noktadayız. Projeyle, Hakkari Üniversitesi öğrencilerinin, Ankara Üniversitesinin eğitim müfredatında yer alan en az bir dersten yararlanabilecek. Bu bizim öğrencilerimizi ciddi şekilde motive edecektir. Hakkari Üniversitesinde okuyan bir öğrenci aynı zamanda Ankara Üniversitesinden ve Gazi Üniversitesinden bir hocanın derslerini takip edebilecek."

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ise kentte bulunmaktan memnun olduğunu söyledi.

Hakkari'nin Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Ünüvar, "Ankara Üniversitesi olaraktan Hakkari Üniversitesi ile bir işbirliğinde hakikaten çok memnununuz. Bu projede kıdemli üniversiteler 2006'dan sonra kurulan genç üniversiteler eşleştirerek bilimsel ve eğitim alanında işbirliği amaçlanıyor ve çokta başarılı başladı. Projeye yüzde 70'in üzerinde büyük bir katılım var." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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