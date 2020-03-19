Ankara Üniversi'tesinden sosyal medyada yer alan 'vaka sayısı' görüntü hakkında açıklama
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Ankara Üniversi'tesinden sosyal medyada yer alan 'vaka sayısı' görüntü hakkında açıklama

Türkiye'deki koronavirüs vakalarının binli sayılara ulaştığı şeklinde sosyal medya yer alan ifadeleriyle gündeme gelen Uz.Dr. G.Ç." Maalesef gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır" dedi.

19.03.2020 04:11 | Son Güncelleme: 19.03.2020 04:11
Ankara Üniversi'tesinden sosyal medyada yer alan 'vaka sayısı' görüntü hakkında açıklama

Türkiye'deki koronavirüs vakalarının binli sayılara ulaştığı şeklinde sosyal medya yer alan ifadeleriyle gündeme gelen Uz.Dr. G.Ç." Maalesef gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır" dedi.

Türkiye'deki koronavirüs vakalarının binli sayılara ulaştığı şeklinde sosyal medyada ifadeleri yer alan Uz. Dr. G.Ç., konuşmasının bir bölümünün paylaşılmasıyla yanlış anlaşıldığını belirterek, "Siyasi ya da infial amaçlı bir söylemim yoktur, asla da olamaz. Maalesef gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kaydedilip paylaşıla bilseydi olumsuzluk yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi" ifadelerini kullandı.

Ankara'da görev yaptığı hastanede koronavirüs ile ilgili 'uyum eğitimi' sırasında yaptığı konuşmasının bir bölümü sosyal medyada paylaşılan Uz. Dr. G.Ç., konu ile ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Uz. Dr. G.Ç., "Uyum eğitimlerinin birinde durumun önemini daha iyi anlatabilmek ve eğitime katılanları bu zorlu süreç için hazırlayabilmek için bazı yurt dışından gelen vakalarla ilgili örnekler verdim, olumsuz bir senaryo üzerinde konuşma yaptım. Amacım, hastane malzeme eksiklikleri de dahil olmak üzere yaşayabileceğimiz zorlu süreci daha iyi ifade edebilmek ve hastane personelinin süreci daha iyi sahiplenmesini sağlayabilmekti" açıklamasında bulundu.

Olumsuzluk yaratma amacının olmadığını belirten G.Ç., "Maalesef gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kaydedilip paylaşılabilseydi olumsuzluk yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi. Hizmet içi eğitim sırasında kullandığım bazı hatalı sözcüklerin toplumda çok farklı bir algıya sebep olabildiğini gördüm. Çok üzgünüm. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacağım, hastalarıma, üniversiteme, ülkeme hizmet için yoğun çalışmalarıma devam ederken sözcüklerimi daha özenli seçeceğim. Toplumsal olumsuz bir algıya neden olduğum için de herkesten özür dilerim" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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