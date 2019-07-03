Ankara Uluslararası Fuar Alanı toplantısı

Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre AŞ Yönetim Kurulu toplantısı, Akyurt'ta yapımı devam eden fuar ve kongre merkezi inşaat alanında yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda taraflar yapımı devam eden fuar ve kongre merkezinin bir an önce bitirilmesi için çalışmaların hızlandırılması yönünde karar aldı.

Toplantıya Vali Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, ATO Başkanvekili Halil İbrahim Yılmaz ile Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık katıldı.

Katılımcılar, inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA