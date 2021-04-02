Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinden ziyaretler
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Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinden ziyaretler

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinden ziyaretler

Çankırı, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu illerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarından oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği heyeti, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mustafa Şen ve Mehmet Özhaseki'ye ziyaretlerde bulundu.

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Çankırı, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu illerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarından oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği heyeti, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mustafa Şen ve Mehmet Özhaseki'ye ziyaretlerde bulundu.

Birlik Genel Başkanı Tuncay Gençer, Genel Sekreter Dr. Yaşar Okur, Başkan Yardımcısı Hasan Kaya ve birlik üyelerinin katıldığı ziyaretlerde heyet, birliğin misyon, vizyon ve hedeflerini anlattı.

Gençer, nazik kabulleri ve taleplerine önem verdikleri için genel başkan yardımcılarına şükranlarını iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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