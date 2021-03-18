Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinden ziyaretler

Çankırı, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu illerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarından oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği heyeti, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu ve Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul'u ziyaret etti.