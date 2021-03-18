Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinden ziyaretler
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Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinden ziyaretler

18.03.2021 08:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 08:55
Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinden ziyaretler

Çankırı, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu illerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarından oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği heyeti, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu ve Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul'u ziyaret etti.

Çankırı, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu illerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarından oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği heyeti, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu ve Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul'u ziyaret etti.

Birlik Genel Başkanı Tuncay Gençer, Genel Sekreter Dr. Yaşar Okur, Başkan Yardımcısı Hasan Kaya ve eski İLBANK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yerebakan ile başkentte bulunan illerin dernek başkanlarının katıldığı ziyaretlerde, birliğin, bölgenin sorunlarına proje yaklaşımı konuşuldu.

Heyet, nazik kabulleri ve ilgilerinden ötürü Tuzcuoğlu ve Moğul'a teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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