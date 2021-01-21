Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinden Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt'a ziyaret
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Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinden Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt'a ziyaret

21.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:36
Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinden Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt'a ziyaret

Çankırı, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu illerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarından oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'u ziyaret etti.

Çankırı, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu illerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarından oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'u ziyaret etti.

Sanayi yatırımlarının çok önemli olmasına karşın kültür ve sanat faaliyetlerinin vizyon oluşturma ve krizlerin fırsatlara çevrilmesi anlamında vazgeçilmez unsurlar olduğu vurgulanan ziyarette, normalleşmenin bir an önce yakalanması için insanın yaratıcı ve sanatçı yönünün ön plana çıkarılmasının, insanın ruhuna hitap etmek için kültürel ve sanatsal faaliyetlerin olmazsa olmaz olduğu konuşuldu.

Bu kapsamda birlik bölgesinde ne tür faaliyetlerin yapılabileceği değerlendirilen toplantıda ayrıca Batı Karadeniz Bölgesi ve Filyos Mega-Endüstri Bölgesi ile ilgili yatırımlar, Ankara'da üst düzey devlet büyükleri nezdinde yapılan lobicilik ve lojistik faaliyetler istişare edildi.

Görüşmede, bölgenin kaderinin kederi olmaması ve en büyük mücadele kaynaklarından olan göç sorununa kalıcı bir neşter vurulabilmesi amacıyla nasıl bir vizyon ve strateji izlenebileceği konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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