ANKARA Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında tatbikat
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında gerçekleştirilen müşterek tatbikatın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında gerçekleştirilen müşterek tatbikatın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildi" denildi.
Paylaşımda, tatbikatın görüntülerine de yer verildi.