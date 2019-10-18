18.10.2019 20:24

(ANKARA)Türkiye Şehitlerini Anıyor

ANKARA - Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan, "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Mehmet ve Er Abdulvahap şehitleri anıldı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan, "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Er Mehmet ve Er Abdulvahap şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anıldı. Anılma sırasında gözyaşları sel oldu.

Kaynak: İHA