ANKARA Türkiye'nin ilk yerli gülü üretildi, ilk alıcısı Hollanda oldu
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ANKARA Türkiye'nin ilk yerli gülü üretildi, ilk alıcısı Hollanda oldu

Türkiye'nin ilk yerli gülü üretildi, ilk alıcısı Hollanda olduANKARA Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz, öğrencileriyle birlikte süs bitkileri yetiştirme ve ıslahı alanındaki çalışmaları sonucunda Türkiye'nin ilk yerli kesme gülünü 6 yılda geliştirerek, üretti.

21.07.2020 11:46 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:01

Türkiye'nin ilk yerli gülü üretildi, ilk alıcısı Hollanda oldu

ANKARA Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz, öğrencileriyle birlikte süs bitkileri yetiştirme ve ıslahı alanındaki çalışmaları sonucunda Türkiye'nin ilk yerli kesme gülünü 6 yılda geliştirerek, üretti. Prof. Dr. Soner Kazaz, bakanlığa tescile gönderdiği 3 güle eşi ve oğlunun isimleri ile soyadını vererek, Yakın zamanda geliştirdiğimiz gülleri Hollanda'ya pazarlayacağız dedi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz, 17 kişilik ekibiyle 6 yılda Türkiye'nin ilk yerli gülünü geliştirdi. Hem Türkiye'de doğada bulunan hem de yurt dışından getirilen güllerin birbirleriyle çiftleştirilmesi sonucu 20 çeşit olarak geliştirilerek üretilen kesme güller, büyük ilgi gördü. İlk gül talebi de Hollanda'dan geldi. Prof. Dr. Kazaz, dünyada 200, Türkiye'de 45 gül türü olduğunu; ancak ticareti yapılan yerli gül olmadığını söyledi. Prof. Dr. Kazaz, Birçok kişiye bunu söylediğimiz zaman 'her tarafta gül var, olur mu öyle şey' deniliyor. Ama ticareti yapılan yerli gülümüz yok. Bu noktadan hareketle 6 yıl önce yola çıktık. Hem Türkiye'de doğada bulunan gülleri hem de yurtdışından Kenya, Brezilya, Kolombiya'dan güller getirdik ve bunları melezledik, yani çiftleştirdik. 6 yılın sonunda burada Türkiye'nin ilk yerli kesme güllerini geliştirdik dedi.

EŞİ VE OĞLUNUN İSİMLERİNİ VERDİ

Prof. Dr. Kazaz, Türkiye'de 2019 yılında 2,6 milyon dolar ödenerek 18,5 milyon dal kesme gül ithal edildiğini, her 4.5 kişiden birinin ithal gül aldığını kaydetti. Prof. Dr. Kazaz, geliştirdikleri 20 çeşit yerli gülden 3'ünü Tarım ve Orman Bakanlığı'na tescile gönderdiklerini belirtti. Prof. Dr. Kazaz, tescile gönderdikleri Türkiye'nin ilk yerli güllerine eşi ve oğlunun isimleri ile soy ismini verdiğini anlatarak, Güllere 'Gülberk', 'Berke' ve 'Kazaz' isimlerini verdim. Türkiye'nin ilk kesme güllerinin isimleri bunlar. Tarım emek gerektiren bir iş. 6 yılda çok yorulduk; ama işimizi seviyoruz. 6 yıl önce 3 kişi başladık. Ben ve 2 yüksek lisans öğrencimle yerli gülleri geliştirmeye başladık. Şu an ekibimiz 17 kişi. Lisansüstü ve doktora öğrencilerim var. Özellikle ekibime ve eşime çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

'DÜNYANIN EN İYİSİ HOLLANDA'YA PAZARLAYACAĞIZ'

Prof. Dr. Kazaz, süs bitkileri ve kesme güllerde dünyanın en iyisi olan Hollanda'dan ilk teklifi aldıklarını söyleyerek, şunları söyledi

İki amacımız vardı; yerli gülü geliştirmek ve bunun pazarlamasını yapmak. İlk önce yerli pazar düşünüyoruz, yerli ve milli üretim çok önemli. Hollanda kesme gül ve süs bitkilerinde dünyanın en iyisi. En büyük firmalar orada. Dünyanın ilk üç sırasında yer alan bir firma ile görüşüyoruz, yazışıyoruz, bize bir kontrat gönderdiler. Yakın zamanda Türkiye hem yerli gül üretimini geliştirecek hem de bu geliştirdiğimiz gülleri de en kısa zamanda Hollanda'ya pazarlayacağız. Diğer gülleri de yine tescillenerek Türkiye'deki yerli üretime sunmak istiyoruz. Türkiye'nin çok farklı illerinde Adana, İzmir, Yalova, Bursa'da gül üretimi çok var. Gülleri tescillerini aldıktan sonra ihaleye çıkıp buradaki üreticilerimize pazarlamayı düşünüyoruz. Güller serada 35-40 gün içinde çiçek açıyor. Kış aylarında sera içindeki sıcaklık ve ışığa bağlı olarak 45-50 günde açıyor. Bir bebek gibi 6 yılda ilgilendik ve yerli gülü geliştirdik. 'Yerli ve milli üretim' diyoruz. Bu güllere sahip çıkalım. Biz bunları tescil ettik, yurt dışına da pazarlamayı düşünüyoruz. İthalatı azaltmak için yerli üretimi artırmak gerekiyor.

ANKARA Türkiye'nin ilk yerli gülü üretildi, ilk alıcısı Hollanda oldu

Kaynak: DHA

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