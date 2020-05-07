ANKARA Türkiye'nin ilk karantina hastanesinde koronavirüs mücadelesi
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ANKARA Türkiye'nin ilk karantina hastanesinde koronavirüs mücadelesi

ANKARA Türkiye'nin ilk karantina hastanesinde koronavirüs mücadelesi
07.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:27

Türkiye'nin ilk karantina hastanesinde koronavirüs mücadelesiTÜRKİYE'de, salgın öncesi Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilenlerin 14 gün karantinada tutulduğu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binası, hastalığın yayılmasının ardından pandemi bölümüne dönüştürüldü.

Türkiye'nin ilk karantina hastanesinde koronavirüs mücadelesi

TÜRKİYE'de, salgın öncesi Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilenlerin 14 gün karantinada tutulduğu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binası, hastalığın yayılmasının ardından pandemi bölümüne dönüştürüldü. Hastanede bugüne kadar 6 bin 500 kişi muayene edildi ve bunlardan testleri pozitif çıkan 600'ü yatırılarak tedavi edildi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, şu anda 140 kişinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Koronavirüsün ilk görüldüğü Çin'in Vuhan kentinden 1 Şubat'ta tahliye edilen 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binasında gözlem altına alındı. Ardından 26 Şubat'ta aynı hastanede İran'dan gelen yolcular ve mürettebat da burada gözlem altında tutuldu. Sürecin başında karantina hastanesi olarak kullanılan ek bina, Mart ayının ikinci haftasında ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından pandemi bölümüne dönüştürüldü. Türkiye'nin ilk karantina hastanesinde sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı büyük bir özveriyle yürüttüğü mücadeleyi DHA görüntüledi.

Hastanede bugüne kadar 6 bin 500 kişi muayene edildi ve bunlardan şüpheli görülen ve testleri pozitif çıkan 600'ü yatırılarak, tedavi edildi. Daha önce ameliyathane olarak kullanılan alan negatif basınç odalı, 9 yataklı yoğun bakım ünitesi haline getirildi. Grip hastaları için hastane bahçesine kurulan çadır polikliniklerde ön muayene yapıldıktan sonra negatif basınçlı sürüntü alma çadırlarında şüpheli görülenlerden numune alınıyor. Hastanede yapılan PSR testleri pozitif çıkanlar, burada tedaviye alınıyor.

'HER ODA, İZOLE YOĞUN BAKIMA ÇEVRİLEBİLİR'

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, karantina uygulanan hastalara bir otel rahatlığı sağladıklarını ve hastaların tüm isteklerini karşıladıklarını söyledi. Zekai Tahir Burak ek binası hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kılıç, "Buranın tomografisi ve 2 ameliyathanesi var. Bir hastada herhangi bir sıkıntı gördüğümüzde ana binaya almadan tedavi edebilme şansımız var. 9 yataklı izole yoğun bakım var. Ayrıca 2 ve 3'üncü katımızda her oda, izole yoğun bakıma çevrilebilecek durumda" diye konuştu.

'6 BİN 500 KİŞİ MUAYENE EDİLDİ'

Prof. Dr. Kılıç, şu anda hastanede 140 koronavirüs hastasının tedavi gördüğünü belirterek, Zekai Tahir Burak ek binası yeterli gelmeyince hastanenin ana binasında da Covid servisi oluşturduklarını kaydetti. Prof. Dr. Kılıç, "Covid polikliniklerinde bugüne kadar 6 bin 500 kişi muayene edildi ve testleri pozitif çıkan 600 kişi tedavi edildi. Şüphelileri yatırdık. PCR testini kendi hastanelerimizde yapıyoruz ve 3 gün içinde sonuç veriyoruz. Hastalarda sayıca bir azalma var; ama hastalar hemen taburcu olmadığı için 15 gün yattığı için hızlı bir hasta düşüşü olmadı. Covid döneminde normal hastalara da hizmet vermek zorundayız. Poliklinikleri azalttık; ama kapatmadık. Gelen hastalara izolasyon uyguladık. Acil ve kanser ameliyatlarına devam ettik. Normal ve Covid hastalarını ayrı bloklarda yatırarak, karışmasını engelledik. Asansörlerini bile ayırdık" dedi.

'HASTALARLA TEMAS ETMEDEN ÖRNEK ALINIYOR'

Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Bulut ise hastanede grip hastaları için 5 ayrı poliklinik oluşturduklarını belirterek ayrıca hastane bahçesine de grip hastalarının ön muayenesi için çadır poliklinik kurduklarını bildirdi. Dr. Bulut, "Hastalar ilk geldiğinde sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Negatif basınçlı sürüntü alma kabinlerimiz var bahçede, burada hasta ve doktorların girişi farklı yerden, hastalarla herhangi bir temas olmuyor burada. Hastalarla herhangi bir temas olmadan örnek almamızı sağlayan cam kabin var. Her örnek alımından sonra kabinler temizleniyor" diye konuştu.

HASTALARIN TEDAVİ SÜRECİ

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde eğitim görevlisi olan Fatma Şebnem Erdinç, Zekai Tahir Burak ek binasında yatış tanısı konulan hastaların tedavi edildiğini belirterek süreci şöyle anlattı:

"Olası tanı düşünülüp yatış kararı verilen hastalar belli. Öncelikle görüntüleme yöntemleri kan tetikleri isteniyor. Belirlenmiş risk faktörleri var. Yaşa eşlik eden hastalığın olması gibi. Laboratuvar ve görüntüleme sonuçları gibi tetkikleri, hastanın muayene, ateş, solunum sayısı, oksijen doygunluğu ve kan basıncı değerleri dikkate alınarak olası aşamasında virüse yönelik henüz tam olarak etkinliği kanıtlanmamış olsa da kullanılabilecek antiviral hedefli ilaçları kullanmaya başlıyoruz. Sonrasında test sonucunu bekliyoruz. Belirlediğimiz tedavileri dikkate alarak hastaları izliyoruz. Oksijen ihtiyacı olanlara oksijen desteği sağlıyoruz."

YOĞUN BAKIMDA YOĞUN DESTEK

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği Yoğun Bakım Sorumlularından Doç. Dr. Ayşe Özcan ise yoğun bakım ünitesi ile ilgili bilgi verdi. Özcan, "Asistan arkadaşlarımız, yardımcı personel, herkes canla başla büyük bir özveri ile çalışıyor burada. Buradan çoğunlukla iyi sonuçlar aldık. Solunum problemi ciddi durumda olan, nefes alamadığını hissettiğimiz hastaları alıyoruz buraya. Bugün 83 yaşında solunum sıkıntısı yaşayan hastamızı servise çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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