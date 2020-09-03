ANKARA 'Türkiye'nin en akıllı otoyolu' açılıyor 'Türkiye'nin en akıllı otoyolu' açılıyor'TÜRKİYE'nin en akıllı otoyolu' 330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak.

'Türkiye'nin en akıllı otoyolu' açılıyor

'TÜRKİYE'nin en akıllı otoyolu' 330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Otoyol, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile tek merkezden yönetilecek. Sistem ile otoyolda meydana gelebilecek kaza ve diğer tehlikeli durumlara karşı sürücüler anında uyarılacak.

Ankara-Niğde Otoyolu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan otoyol, 275 kilometresi otoyol ve 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğa sahip. Ankara ile Niğde arasında 4 saat 14 dakika olan seyahat süresini 2 saat 22 dakikaya düşürecek otoyolun 105 kilometrelik Ankara-Acıkuyu Kavşağı arası 1'inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı arasındaki 3'üncü kesimi hizmete girecek. Ankara'yı Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e, Hatay'a ve Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlayacak otoyol ile yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak.

208 OLAY ALGILAMA KAMERASI

'Türkiye'nin en akıllı otoyolu', yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile birlikte yapıldı. Sistem sayesinde otoyol, tek bir ana kontrol merkezinden yönetilecek. Sistem kapsamında otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşendi; otoyol boyunca 500 trafik sensörünün yanı sıra 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı.

KONTROL MERKEZİNDE 15 KİŞİLİK EKİP

15 kişilik ekibin çalıştığı Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Ana Kontrol Merkezi'ni DHA görüntüledi. Kontrol merkezinden otoyol, 7 gün 24 saat izlenecek. Otoyolda meydana gelebilecek kaza, trafik ve diğer tehlikeli durumlarda sistem devreye girecek. Kameralarla otoyol üzerindeki olumsuzluk, kontrol merkezine aktarılacak. Merkezdeki operatörlerin devreye girmesiyle de sürücüler, güzergahtaki akıllı işaretlemeler ile mesaj yoluyla uyarılacak.

'AKILLI SİSTEM DEVREYE GİRECEK'

Ankara-Niğde Otoyol Trafik ve Yol Güvenliği Müdürü Mustafa Akbaş, otoyol güzergahına yerleştirilen olay algılama kameralarıyla elde edilen görüntülerin anında merkezde ekrana düşeceğini anlatarak, "Otoyolda bir kaza meydana geldiğinde ya da bir araç durduğunda, bir yaya girdiğinde, canlı bir hayvan görüldüğünde 'akıllı' denilen sistem devreye girecek. Olayların ana ekrana düşmesinin ardından bizde operasyon başlıyor. Otoyolda bulunan sensörler sayesinde ve olay algılama sistemi sayesinde gelen görüntüler sonucunda kendi trafik devriye ekiplerimiz, otoyol bakım ekiplerimiz harekete geçiyor. Arkasından olay ve duruma göre trafik polisleri, jandarma, 112 ve itfaiye gibi kurumlarla koordinasyon sağlıyoruz" dedi.

Akbaş, sistemin altyapısını oluşturduklarını kaydederek, "Birinci amacımız olayları önlemek, ikinci amacımız ise bir olay meydana geldiğinde en hızlı şekilde müdahale etmek. Nokta nokta otoyolumuzun bütün güzergahına hangi ilin trafik polisinin baktığı hangi bölgenin jandarmasının asayiş açısından sorumluluk alanı olduğunu belirledik" diye konuştu

'DEĞİŞKEN İŞARETLER İLE SÜRÜCÜLER UYARILACAK'

Mustafa Akbaş, otoyol güzergahında 65 değişken mesaj işareti olduğunu dile getirerek, sürücülerin kaza ya da diğer tehlikeli durumlarda bu işaretlerle uyarılacağını bildirdi. Akbaş, "Değişken işaretler sayesinde yönlendirmeler yapılıyor. Bu şekilde otoyolumuzun güvenliğini sağlıyoruz. Otoyolumuz uluslararası transit otoyolunun son halkası. Bunun açılmasıyla Edirne'den gelen bir sürücü Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz olarak otoyol hizmetinden yararlanmış olacak. 1,3 milyon metre uzunluğunda fiber optik bir alt yapı sistemine sahibiz. Bunu belirttiğim gibi 7/24 esasına göre veriyoruz. Alternatif enerji kaynakları mevcut. Her noktada jeneratör sistemi devreye girecek. Çok fazla insanın dahi yapamayacağı çalışmayı teknolojiden faydalanarak sürücülerimizin ve yolcularımızın güvenliği konforu için sunduk. Projemiz ticari faaliyetlerde ciddi katkı sağlayacak. Tuz gölü, Kapadokya ve Ürgüp bölgesine ulaşım sağlanacak. Bu şekilde ekonomik ve sosyal hayata katkı sağlayacak" dedi.

'113 KİLOMETRELİK BÖLÜMÜ YILIN SON ÇEYREĞİNDE AÇILACAK'

'Ankara-Niğde Otoyol Trafik ve Yol Güvenliği Müdürü Akbaş, otoyolun sözleşmeye göre 2021 Haziran ayında tamamlanacağını; ancak projeyi söz verilen tarihten neredeyse 1 yıl önce hizmete açmış olacaklarını, projenin kalan 113 kilometrelik Acıkuyu Kavşağı-Alayhan Kavşağı arası 2'nci kesimini de yılın son çeyreğinde açarak otoyolun tamamını hizmete sunmuş olacaklarını kaydetti. Akbaş, Ankara- Niğde Otoyolu'nun hizmete girmesinden itibaren Ankara tarafından ilk 13 kilometrelik kesimin de ücretsiz olacağını bildirdi. Akbaş, proje kapsamında 3 bin 566 metre uzunluğunda 5 viyadük, 2 bin 368 metre uzunluğunda 49 köprü, 4 bin 506 metrelik 75 üst geçit, yaklaşık 131 milyon metreküp kazı ve 76 milyon metreküp dolgu yapıldığını, 22 milyon ton asfalt döküldüğünü kaydetti.

Kaynak: DHA