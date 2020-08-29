ANKARA Türk Yıldızları, gökyüzünde Türk bayrağı nakşetti
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ANKARA Türk Yıldızları, gökyüzünde Türk bayrağı nakşetti

Türk Yıldızları, gökyüzünde Türk bayrağı nakşettiTÜRK Yıldızları Akrobasi Timi, Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu icra etti, uçuşta ilk defa gökzüyüne Türk bayrağı nakşedildi.

29.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:56

Türk Yıldızları, gökyüzünde Türk bayrağı nakşetti

TÜRK Yıldızları Akrobasi Timi, Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu icra etti, uçuşta ilk defa gökzüyüne Türk bayrağı nakşedildi.

Türk Yıldızları Akrobasi Timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümü kapsamında Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında gökyüzünde Türk bayrağı nakşedildi. Milli Savunma Bakanlığı, gösteri uçuşuna ilişkin videoyu, Twitter'da paylaştı. "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da gösteri-selamlama uçuşu icra etti. Uçuşta ilk defa gökyüzüne şanlı bayrağımız nakşedildi" mesajı ile paylaşılan videoda, gökyüzüne nakşedilen Türk bayrağı da yer aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANKARA, (DHA)

ANKARA Türk Yıldızları, gökyüzünde Türk bayrağı nakşetti

Kaynak: DHA

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