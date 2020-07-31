ANKARA Türk askeri, Azerbaycan askeriyle bayramlaştı Türk askeri, Azerbaycan askeriyle bayramlaştıMİLLİ Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbaycan) Kartalı Tatbikatı için Azerbaycan'da bulunan Türk askerinin, Azerbaycan askeriyle bayramlaştığını açıkladı.

Türk askeri, Azerbaycan askeriyle bayramlaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbaycan) Kartalı Tatbikatı için Azerbaycan'da bulunan Türk askerinin, Azerbaycan askeriyle bayramlaştığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TurAz Kartalı Tatbikatı için Azerbaycan'da bulunan kahraman personelimiz, Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycan ordusunun kahramanlarıyla bayramlaştı" denildi.

Kaynak: DHA