ANKARA TSK; ABD, Rusya, Fransa gibi orduları geride bıraktı
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ANKARA TSK; ABD, Rusya, Fransa gibi orduları geride bıraktı

TSK; ABD, Rusya, Fransa gibi orduları geride bıraktıTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), yaklaşık 500 bin kişilik mevcuduna rağmen, ilk andan itibaren alınan hızlı tedbirler sayesinde dünyada en az koronavirüs vakasının görüldüğü ordular arasında yer aldı.

30.05.2020 20:38 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:44

TSK; ABD, Rusya, Fransa gibi orduları geride bıraktı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), yaklaşık 500 bin kişilik mevcuduna rağmen, ilk andan itibaren alınan hızlı tedbirler sayesinde dünyada en az koronavirüs vakasının görüldüğü ordular arasında yer aldı. Vaka sayılarının mevcuda oranına bakıldığında en az pozitif vakanın olduğu TSK, bu başarısıyla ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önemli orduları geride bıraktı.

Salgınla mücadele kapsamında ilk olarak, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde uzman tabip, sağlık idarecisi, çevre mühendisi, KBRN ve diğer uzman personelden oluşturulan Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu. KOMMER, bir zincir halinde Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Ordu Komutanlıkları, donanma ve hava üsleri olmak üzere alt kademelere kadar devam eden bir birim olarak tesis edildi. Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmelerin yakından takip edildiği 24 saat esasıyla görev yapılan merkezde takip ve izlemenin yanı sıra, planlama, yönetim ve yönlendirme fonksiyonları da yerine getirildi. En alt seviyedeki birliklerden, gemilere, filolara kadar süreci başarıyla yöneten KOMMER, kaynağa zamanında erişmek amacıyla filyasyon ekipleri oluşturdu, vaka takip yazılımı ile bilgisayar üzerinden süreç takip edildi.

YERİNDE KAL PRENSİBİ

Gerek kurumsal gerek bireysel tedbirlerin alındığı süreçte yurt genelindeki izolasyon ve sosyal hareketsizlik uygulamalarına bağlı olarak 'yerinde kal' prensibi hayata geçirildi. Tedbirler kapsamında atama ve görevlendirmeler durduruldu. Milli Savunma Üniversitesine bağlı okullar tatil edilirken erbaş ve erlerin hafta sonu izinleri durduruldu. Bunlarla birlikte milli ve uluslararası tatbikatlar ertelendi. Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmadı. Orduevleri ve misafirhanelere; görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmezken, günü birlik girişlere de izin verilmedi. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarına girişlerin kontrolü için termal kameralar yerleştirildi.

KUVVET KOMUTANLIKLARINCA ÖZEL TEDBİRLER ALINDI

Kuvvet Komutanlıklarında pilotlar başta olmak üzere kritik personel ve özel ihtisaslı personelin vardiyalar şeklinde görev yapabilmeleri için tedbirler alındı. Kuvvet Komutanlarına ait harp silah araç ve gereçleri ile personelin temas ettiği yerler ve ortak kullanılan alanlar düzenli olarak dezenfekte edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 21 Mart'tan itibaren öncelikle muharip gemiler ana üsleri dışındaki limanlara intikal ettirilerek etkin izolasyon tedbirleri uygulandı. Tüm bu önlemlerin uygulaması TSK'nın terörle mücadele operasyonlarını ve diğer faaliyetlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirildi.

OPERASYON BÖLGELERİNDE TEDBİRLER

Koronavirüsün yanı sıra terörle mücadelesini de aksatmadan sürdüren TSK'da virüsün operasyon bölgelerine sıçramasını engellemek için de önemli tedbirler alındı. İlk olarak Suriye'nin kuzeyinde birliklerin yer aldığı harekat alanlarına giriş ve çıkışlara düzenleme getirildi. Düzenleme kapsamında giriş çıkışlar 2'nci Ordu Komutanı'nın müsaadesine bağlandı. Zorunlu olmadıkça personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirildi. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı harekat bölgelerinde yoğun şekilde bilgilendirici ve farkındalık artırıcı eğitimler gerçekleştirildi. İcra edilen görevlerde halk ile temaslarda izlenecek hareket tarzları yeniden belirlendi. Harekat bölgesine giriş ve çıkışlarda 14 gün gözetime müteakip PCR testi ve sağlık kontrolü yapıldı. Sınır ötesi birliklerinden yurt içine ikmal için gelen kara ve hava araçlarının KBRN timleri ile dezenfeksiyonu sağlandı. Yurt dışı harekat alanlarında bulunan birliklere koruyucu sağlık malzemeleri (maske, dezenfektan, koruyucu gözlük/ siper, eldiven) ile birlikte hijyenik tedbirlere yönelik seyyar banyo ve çamaşır üniteleri sevk edildi.

40 MİLYON MASKE, 160 TON DEZENFEKTAN

Milli Savunma Bakanlığı, bir taraftan kışlaları koronavirüs salgınına karşı korurken diğer taraftan da yurt genelindeki mücadeleye katkı sağlamaya yönelik önemli çalışmalar yaptı. Bu kapsamda bakanlığa bağlı kurumlarda ve askeri dikimevlerinde koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin üretimi yönünde önemli adımlar atıldı. Söz konusu tesislerde bugüne kadar 40 milyon maske, 500 bin civarında tulum ve 160 ton dezenfektan üretilirken bunlar sadece Mehmetçiğin değil halkın ve sağlık personelinin de kullanımına sunuldu.

KIŞLALAR İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Bakanlık, bu süreçte vatani görevlerini yerine getiren gençleri de virüsten korumaya yönelik önemli tedbirler aldı. Yemekhanelerde yoğunluğun azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılırken yatakhaneler ve ortak kullanım alanları seyreltilerek yeniden planlandı. Personelin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde söz konusu alanlardan yararlanmalarına yönelik uygulamalar hayata geçirildi. Alınan tedbirler kışlalarda kararlılıkla uygulanırken 100 binden fazla gencin yer değiştirmesini engellemek, toplum sağlığını riske atmamak ve yurt genelindeki kararlı mücadeleyi aksatmamak için Cumhurbaşkanı Kararı ile Kasım 2019 döneminde silahaltına alınan Mehmetçiklerin hizmet süreleri 1 ay uzatıldı. Buna bağlı olarak da yeni celpler ertelendi.

ANKARA TSK; ABD, Rusya, Fransa gibi orduları geride bıraktı

Kaynak: DHA

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