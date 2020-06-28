ANKARA TRT EBA TV'de 'Yaz Okulu' yarın başlıyor TRT EBA TV'de 'Yaz Okulu' yarın başlıyorMİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, TRT EBA TV kanallarında 28 Ağustos'a kadar yayımlanacak 'Yaz Okulu' programları yarın başlayacak.

TRT EBA TV'de 'Yaz Okulu' yarın başlıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, TRT EBA TV kanallarında 28 Ağustos'a kadar yayımlanacak 'Yaz Okulu' programları yarın başlayacak. Bakan Ziya Selçuk, Yaz okulu; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için keyifli ve öğretici içerikler sunuyor dedi.

Bakanlık uzaktan eğitime, yaz aylarında TRT EBA TV kanallarında yayımlanacak 'Yaz Okulu' programları ile devam ediyor. Yaz Okulu, yarın Bakan Ziya Selçuk'un öğrenci, öğretmen ve velilere sesleneceği konuşmayla açılacak. 29 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında 9 hafta boyunca EBA TV kanallarında yayımlanacak Yaz Okulu programları için ana temalar, 'çocuk dostu eğitim yayınları', 'genç işi içerikler', 'çift kanatlı eğitim', ve 'yeni nesil öğrenme ve etkileşimli sunumlar' olarak belirlendi.

ÖĞRENCİNİN İLGİ VE İSTEĞİNE UYGUN YENİ NESİL DERSLER

Yaz okulunda ekrana gelecek 'Yeni Nesil Dersler', ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ilgi ve isteklerine uygun olarak tasarlandı. Farklı kurguları ve renkli içerikleriyle dikkat çeken dersler ayrıca, öğrencilerin okuldan uzakta kaldığı dönemde zayıf kaldıkları alanları telafi edebilecekleri ve geliştirebilecekleri şekilde hazırlandı. Öğrenciler, eğitim öğretim yılı boyunca kaçırdıkları dersleri, yeni dönemde geçecekleri üst sınıfa ait içerikleri yaz okulu ders programlarında bulabilecek. EBA TV Yaz Okulu'nda, yeni nesil öğrenmenin gerektirdiği çok yönlü becerileri geliştirmeye dönük öğrenme hareketi 'Tasarım Beceri Atölyeleri' (TBA) için de özel bir kuşak hazırlandı. Okullarda sınıfların dışında çocuk-genç dostu öğrenme alanları ve içerikleri oluşturmayı amaçlayan ve 2023 Eğitim Vizyonunu'ndaki 'çift kanatlı çocuk yetiştirme' hedefine hizmet eden TBA kuşakları ile, bilim ve teknoloji, sanat, kültür, yaşam becerileri ve spor alanlarında çocukların sosyal-duygusal becerilerini destekleyecek içerikler sunulacak.

İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİSİ GÜÇLENDİRİLECEK

Yaz okulunda İngilizce eğitimi ise, sınıf özelinde değil, Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi'ne uygun olarak 'A1, A2 ve B1, B2' düzeylerinde hazırlandı. İngilizce kuşağında özellikle, temel yaşam becerilerini geliştirmeye dönük çok yönlü içeriklerde özellikle İngilizce konuşma (speaking) becerisinin güçlendirilmesi hedeflendi. İzleyici öğrencilerin dinleme (listening), okuma (reading) ve anlama (comprehension) becerilerini daha çok desteklemek için, kuşak boyunca bir ders sadece hikaye anlatımına (storytelling) ayrılacak. Ayrıca öğrencilerin yazma becerilerinin (writing) geliştirilmesi için de öğretmenler tarafından öğrencilere bazı görevler (tasks) tanımlanacak.

OKUMA YAZMA ÖĞRENİMİ İÇİN ÖZEL KUŞAK

EBA TV Yaz Okulu'nda bir diğer yenilik ise okuma yazma öğrenimine özel tasarlanan 'Okuyorum-Yazıyorum' kuşağı olacak. Bu özel kuşak, okuldan uzakta kalan öğrencilerin okuma-yazma eğitimlerini tamamlayamamalarından kaynaklanacak muhtemel eksiklikleri telafi etmek amacıyla hazırlandı. Alanında uzman sınıf öğretmenleri çocuklar için farklı bir okuma-yazma deneyimi sunarken, dersler drama ile zenginleştirilecek. Yaz aylarında yayınlanacak 'Bizden' Aile Kuşağı? ise 'çocuk gelişimi, ergenlik dönemi, aile içi iletişim, aile sağlığı' gibi farklı pek çok temada uzman konuklarla derinlikli analizler sunarak anne babalara destek olmaya devam edecek.

ÖĞRETMENLER ODASI EKRANA TAŞINDI

Yaz okulu, okulların en önemli mekanlarından 'Öğretmenler Odası'nı, EBA TV kanalları aracılığıyla ekrana taşıyacak. Uzun süredir okullarına ve öğretmenler odasına uzak kalan öğretmenlere özel hazırlanan 'Öğretmenler Odası' programında, eğitim, kültür, sanat, edebiyat, bilim ve teknoloji gibi farklı disiplinlerde ve uzmanlıklarda temalara yer verilecek. Farklı konu ve konuklarıyla eğitimde örnek uygulamalar izleyicilerle buluşturulacak.

'ÖĞRETİCİ İÇERİKLER SUNUYOR'

Öte yandan, Bakan Ziya Selçuk, 'Yaz Okulu'na ilişkin hazırlanan tanıtım videosunda, şu ifadelere yer verdi

TRT EBA TV'nin değerli izleyicileri, yaklaşık üç aydır evlerimizdeyiz. Yeni yeni sokağa çıkmaya, hayata karışmaya başladık. Elbette tedbirlerimizi elden bırakmadan, virüsün halen aramızda olduğunu aklımızdan çıkarmadan yeni normale uyum sağlamaya çalışıyoruz. Pek çoğumuz için zorlayıcı ve bunaltıcı bir dönem olsa da bir öğretmen olarak geçirdiğimiz sürecin zor olduğu kadar müthiş öğretici olduğunu söyleyebilirim. Örneğin bizler, Milli Eğitim Bakanlığı olarak dünyanın örnek gösterdiği bir hızda uzaktan eğitim araçlarımızı ve içeriklerimizi oluşturarak siz değerli izleyicilerimizin karşısına çıktık. ve izleyicilerimizden gelen, EBA TV yayınlarının devam etmesi isteği üzerine yaz okulu yayınlarımızla yine sizlerle birlikte olacağız. Yaz okulu; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için keyifli ve öğretici içerikler sunuyor. Okullarımızda oluşturduğumuz Tasarım Beceri Atölyelerini yaz kuşaklarımızda ekrana taşıyoruz; bilim, teknoloji, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri gibi farklı alanlarda zengin programlarımızı takip edebilirsiniz. Ayrıca ailelerimiz için hazırladığımız 'Bizden' aile kuşağı da özel konu ve konuklarıyla sizlerle olacak. EBA TV kanallarında öğretmenlerimiz için hazırladığımız 'Öğretmenler Odası' programını da bilhassa öğretmen meslektaşlarımın seyretmesini öneririm.

Kaynak: DHA