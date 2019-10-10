Ankara Tren Garı'ndaki terör saldırısı

10.10.2019 11:36

Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde, 10 Ekim 2015'te düzenlediği canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenler Malatya'da anıldı.

CHP Malatya Gençlik Kolları'nın 7 üyesinin hayatını kaybettiği saldırının dördüncü yılında Özalper Sağlık Ocağı önünde bir araya gelen vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılan Barış Güvercinleri Anıtı'na kadar yürüdü. Saldırıda hayatını kaybeden 103 kişinin isminin okunmasının ardından anıta çiçek bırakıldı.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, burada yaptığı konuşmada, 10 Ekim'de hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanlarında olduklarını belirterek yüreklerindeki acının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

CHP Malatya İl Başkanlığı olarak gençlik kollarında görev alan 7 genç ile toplamda 10'a yakın üyelerini saldırıda kaybettiklerini anlatan Kiraz, "İçimizdeki acı hiç dinmedi. Biz onları özlemle, hasretle andığımızı ifade ediyoruz. Onları unutmayacağız ve unutturmayacağız." diye konuştu.

Anma etkinliğine, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA