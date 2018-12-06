Ankara Travel Turkey İzmir'de

Ankara, Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan Travel Turkey İzmir Fuarı'nda yerini aldı.

Turizm sektörünü bir araya getiren ve bu yıl 12.'si düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı, 6 Aralık tarihinde başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, İZFAŞ ve TÜRSAB tarafından organize edilen fuar, 9 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek. Fuarda Türkiye'nin turistik bölgeleri ziyaretçilere tanıtılıyor.

Ankara Kalkınma Ajansının koordinasyonunda hazırlanan Ankara standında Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Nallıhan Belediyesi, Beypazarı Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi geniş bir tanıtım ekibiyle fuardaki yerini aldı. Ankara standında Ankara ve ilçelerinin turistik bölgeleri, yöresel ürünleri, tarihi ve kültürü ziyaretçilere tanıtılıyor. Beypazarı Belediyesi gümüş ve bakır işçiliğini, Gölbaşı Belediyesi sevgi çiçeğini, Nallıhan Belediyesi ise ipek iğne oyasını tanıtıyor. Ankara standı ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. - ANKARA