Ankara trafiğinde yeni korona virüs tedbirlerine ilişkin denetim
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Ankara, Polis, 3. Sayfa

Ankara trafiğinde yeni korona virüs tedbirlerine ilişkin denetim

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere ilave olarak, toplu taşıma araçları ile özel araçlara ilişkin yeni tedbir ve düzenlemelere karar verdi.

13.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:03
Ankara trafiğinde yeni korona virüs tedbirlerine ilişkin denetim

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere ilave olarak, toplu taşıma araçları ile özel araçlara ilişkin yeni tedbir ve düzenlemelere karar verdi. Polis ekipleri de Ankara genelinde söz konusu yeni tedbirlere ilişkin kontrol ve denetimler gerçekleştirdi.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 12 Nisan'da Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak İçişleri Bakanlığının talimatları ve gündemindeki diğer konuları görüşüp yeni karar aldı. Bu çerçevede Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere ilave olarak, toplu taşıma araçları ile özel araçlara ilişkin yeni tedbir ve düzenlemelere de gitti.

Söz konusu kararın 8. maddesinde, "Ayrıca 24 Mart 2020 tarih ve 2020/7 sayılı Kararımızdaki tedbir ve düzenlemelere ilave olarak, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla 13 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 00.01'den itibaren İlimiz dahilinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (Otobüs, Özel Halk Otobüsleri, Minibüsler, Ankaray, Başkentray, Metro vb. ) ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araçlar, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda geçerli olmak üzere;

a) Maske kullanılmasının zorunlu tutulmasına,

b) Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına,

c) Toplu taşıma araçlarında 'Yolcu oturma kapasitesinin' yüzde 50'si kadar oturarak, uygun araçlarda (sosyal mesafenin korunması bakımından) ise yüzde 25'i kadar da ayakta yolcu alınabilmesine,

d) Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan uyarıcı bilgilendirme tedbirlerinin alınmasına,

e) Bütün toplu taşıma araçlarında genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına,

f) Araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici gerekli sefer tedbirlerinin alınmasına, alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına, oy birliği ile karar verildi" ifadelerine yer verilerek düzenlemeye gidildi.

Tek şeritte denetim

Ankara polisi de söz konusu karar çerçevesinde bugün saat 00.01'de uygulamaya konan tedbirler doğrultusunda Ankara genelinde birçok noktada kontrol ve denetim gerçekleştirmeye başladı. Bu denetim noktalarından biri de Atatürk Bulvarı'ndaydı. Yolda trafik akışını tek şeride indiren polis ekipleri, Ulus'tan Kızılay istikametine seyreden toplu taşıma araçlarını, taksileri, her türlü ticari aracı, servis araçlarını ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçları kontrol etti. Ekipler, vatandaşların kararlara uyup uymadığını denetlemenin yanı sıra ateş ölçümü yaptı ve vatandaşları Korona virüse karşı uyardı.

Ankara genelinde polislerin, Korona virüs tedbirlerine ilişkin denetim ve kontrolleri devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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