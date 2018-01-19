Ankara Trafiğinde Tehlikeli Yolculuk

Ankara'da şehrin en işlek caddelerinde arkalarına bağlanmış kağıt toplama araçlarıyla seyreden iki otomobil, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

İlk olay, Ankara- Samsun Karayolu üzerinde meydana geldi. Arkasına bağlanmış kağıt toplama aracıyla bulvar üzerine çıkan otomobil, bu şekilde kilometrelerce mesafe kat etti. Trafiğin hızla aktığı bulvarda manevralar yaparak yoluna devam eden aracın sürücüsü, hem kendi canını hem de trafikteki diğer insanların canını hiçe saydı.

Diğer bir görüntü ise sanayi sitesi içinde kaydedildi. Otomobilin bagajına oturan iki kişi, elleriyle tutukları kağıt toplama aracını, seyir halindeki otomobilin arkasında taşıdı. - ANKARA