Ankara Tiyatro Yapımcıları Platformundan sanatsal etkinliklere destek çağrısı Açıklaması
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Ankara Tiyatro Yapımcıları Platformundan sanatsal etkinliklere destek çağrısı Açıklaması

Ankara Tiyatro Yapımcıları Platformu (ANTİYAP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası üzerinde çalıştıkları sanatsal projeler için başkentteki kurum ve kuruluşlara destek çağrısı yaptı.

Ankara Tiyatro Yapımcıları Platformundan sanatsal etkinliklere destek çağrısı Açıklaması
09.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:42

Ankara Tiyatro Yapımcıları Platformu (ANTİYAP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası üzerinde çalıştıkları sanatsal projeler için başkentteki kurum ve kuruluşlara destek çağrısı yaptı.

ANTİYAP'tan yapılan yazılı açıklamada, salgın sürecinde çalışmaları duran ve maddi kayıplar yaşayan Ankara'daki 45 tiyatro yapımcısının bir araya gelerek platformu kurduğu, örgütlenme süreci tamamlanana kadar yetkilendirilmiş bir yönetim kurulunun oluşturulduğu bildirildi.

Kurulun görevde olduğu sürede, Ankara'daki tiyatroları örgütlü bir yapıya ulaştırmayı ve ekonomik sorunlara çözümler bulmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, "Yerel tüm güçlerle dayanışmayı sağlayacak projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Çünkü Ankaralılar pandemi sonrası sosyal yaşamın eski haline dönmesi için gerekli olan motivasyonu en iyi sanatın iyileştirici gücüyle sağlayabilir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'nın başkent birikiminin bu sorunları çözebilecek güçte olduğuna inanıyoruz. Festivalden şenliğe, açık hava gösterilerinden güvenli salonlarda buluşmaya kadar her türlü proje için hazırlık yapıyoruz. Başkent Ankara'nın tüm kurum ve kuruluşlarını bu projelere destek vermeye çağırıyoruz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz."

Kaynak: AA

Manşet

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