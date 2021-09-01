Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
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Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde önemli bir büyüme oranı kaydettiğini belirterek "Büyümenin lokomotifi olan hizmet ve sanayi sektörlerindeki başarıyı tarım, hayvancılık ve her türlü üretim faaliyetlerine yaymalıyız.

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde önemli bir büyüme oranı kaydettiğini belirterek "Büyümenin lokomotifi olan hizmet ve sanayi sektörlerindeki başarıyı tarım, hayvancılık ve her türlü üretim faaliyetlerine yaymalıyız." ifadesini kullandı.

Yavuz, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin söz konusu dönemde yüzde 21,7'lik büyüme kaydettiğini anımsatan Yavuz, "Bu rakamın büyüklüğünün altını çizmeden geçmek haksızlık olur. Ancak büyümenin lokomotifi olan hizmet ve sanayi sektörlerindeki başarıyı tarım, hayvancılık ve her türlü üretim faaliyetlerine yaymalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme için kamu ve reel sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Pandeminin piyasalar üzerindeki etkileri azalıyor. Bununla birlikte açıklanan devlet destekleri ve uzun zamandır fırsat bekleyen yatırım iştahı bizi bugünkü rakama ulaştırdı. Bu büyüme kendi yağında kavrulmaya bırakılmamalı, kamu ve reel sektör kol kola vererek kalkınma ve büyümede istikrar sağlanmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
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