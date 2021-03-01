Ankara Ticaret Borsası 94 yaşında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara Ticaret Borsası 94 yaşında

01.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:54
Ankara Ticaret Borsası 94 yaşında

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, ATB'nin 94 yıl içinde sürekli gelişme göstererek ülkenin sayılı ticaret borsalarından biri haline geldiğini bildirdi.

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, ATB'nin 94 yıl içinde sürekli gelişme göstererek ülkenin sayılı ticaret borsalarından biri haline geldiğini bildirdi.

Yavuz, ATB'nin 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Öncü ve modern borsacılığın temelini atan ATB'nin kuruluş yıl dönümünü kutladığını aktaran Yavuz, kuruluş sürecindeki çalışma ve düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Yavuz, ATB'nin bugün çağdaş borsacılık yolunda yapılması gereken tüm altyapı tesislerini tamamlayan ilk ve tek borsa olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"ATB, bir avuç girişimcinin başlattığı borsacılık faaliyeti ve aradan geçen 94 yıl içinde sürekli bir gelişme göstererek bugün ülkemizin sayılı ticaret borsalarından biri haline gelmiştir. Borsamızı kuran ve bugünlere gelmesinde emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyor, ebediyete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Tarkan Demet Akalın Bülent Ersoy Sedat Kapurtu
Spor Mustafa Er Mesut Özil Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Ticaret Borsası 94 yaşında - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 10:12:23. #1.14#
title