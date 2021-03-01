Ankara Ticaret Borsası 94 yaşında

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, ATB'nin 94 yıl içinde sürekli gelişme göstererek ülkenin sayılı ticaret borsalarından biri haline geldiğini bildirdi.

Yavuz, ATB'nin 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Öncü ve modern borsacılığın temelini atan ATB'nin kuruluş yıl dönümünü kutladığını aktaran Yavuz, kuruluş sürecindeki çalışma ve düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Yavuz, ATB'nin bugün çağdaş borsacılık yolunda yapılması gereken tüm altyapı tesislerini tamamlayan ilk ve tek borsa olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"ATB, bir avuç girişimcinin başlattığı borsacılık faaliyeti ve aradan geçen 94 yıl içinde sürekli bir gelişme göstererek bugün ülkemizin sayılı ticaret borsalarından biri haline gelmiştir. Borsamızı kuran ve bugünlere gelmesinde emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyor, ebediyete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık