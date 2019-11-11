Ankara teröristlerden temizlenen tel abyad ve resulayn'a insani yardım

Ankara teröristlerden temizlenen tel abyad ve resulayn'a insani yardım

Teröristlerden temizlenen Tel Abyad ve Resulayn'a insani yardım'BARIŞ Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn'da, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) insani yardım malzemesi dağıtımı devam ediyor.

11.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:55
Ankara teröristlerden temizlenen tel abyad ve resulayn'a insani yardım

Teröristlerden temizlenen Tel Abyad ve 'a insani yardım

'BARIŞ Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn'da, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) insani yardım malzemesi dağıtımı devam ediyor. Fırat'ın doğusunda, 9 Ekim'de başlatılan '' ile teröristlerden temizlenen bölgelerde yaşayanlara, Türkiye'den yardımlar sürdürülüyor. Mehmetçiğin operasyonuyla kontrol altına alınan Tel Abyad ve Resulayn'da AFAD, Türk Kızılayı ve STK'lar tarafından 15 Ekim'den beri insani yardım malzemesi dağıtılıyor. Bugüne kadar bölgede 131 bin 500 kilo un, 26 bin 253 gıda kolisi, 2 bin 475 hijyen seti, 20 bin 466 şişe su, 1500 oyuncak, 1990 battaniye, 2726 meyve suyu ve süt ile 27 bin 300 ekmek dağıtıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Ankara teröristlerden temizlenen tel abyad ve resulayn'a insani yardım
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