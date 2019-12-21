: Ankara temizlik işçilerinin kütüphanesinde 25 bin kitap

21.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:54

Temizlik işçilerinin kütüphanesinde 25 bin kitap

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin 3 yıl önce çöpe atılan kitapları alıp, dezenfekte ederek, şantiyede kurdukları kütüphanede kitap sayısı 25 bine ulaştı.

Çankaya Belediyesi Temizlik İşçileri Müdürlüğü'nde çalışan işçiler, 2016 yılında çöp konteynerinin yanına poşet içinde bırakılan eski kitapları alıp, şantiyeye götürdü. İşçiler, daha sonra da çöpe atılan bu tür kitapları toplayıp, şantiyede biriktirmeye başladı. Temizlenip, dezenfekte edilen kitaplarla Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ne ait 50 yıllık binada kütüphane kuruldu. 700 kitapla kurulan kütüphanede aradan geçen sürede kitap sayısı arttı ve 25 bine ulaştı.

OKULLARA, CEZAEVLERİNE GÖNDERİLİYOR

Ansiklopedilerden, tarih kitaplarına, romanlardan, kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede kitapların bulunduğu kütüphaneden, temizlik işçileri ve yakınlarının yanında, kreş öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar gelen birçok ziyaretçi yararlanıyor. Ziyaretçiler, kitapları kütüphanede okuyabildiği gibi ödünç olarak da alabiliyor. Ayrıca işçilerin kütüphanesinden Türkiye'nin dört bir yanında okullara, cezaevlerine kitap gönderiliyor. Kütüphanede çocuklar için oluşturulan çocuk kitapları bölümünde satranç gibi oyunlar da bulunuyor.

700 KİTAPTAN 25 BİN KİTABA

Çankaya Belediyesi Katı Atık Birimi Yöneticisi Emir Ali Urtekin, çöp konteynerinin yanında poşet içinde bırakılan kitapları bulunca böyle bir fikrin doğduğunu belirterek, "Bunları biriktirelim ve bunlar için küçük bir yer hazırlarsak işçi arkadaşlarımız ve çocuklarımız okuyabilir diye düşündük. Yaklaşık 6 ay süren bir süreçten sonra 700 kitap topladık. 2016 yılında kurduğumuz kütüphanede bugün 25 bin kitaba ulaşmış durumdayız" dedi.

'GEZİLER DÜZENLENİYOR'

İşçilerin emekleriyle kurulan kütüphaneye okullardan geziler düzenlendiğini anlatan Urtekin, şöyle konuştu:

"Kreşten üniversite öğrencilerine kadar birçok topluluk geziler yapıyorlar. Burada kitap okuyorlar, zaman geçiriyorlar, bazı arkadaşlarımız ödevlerini burada hazırlıyorlar. Bu bizim için çok onur verici bir durum. Hafta sonları daha yoğun bir ziyaretçi kitlesi oluyor. Bazı ziyaretçilerimiz basından görüp geliyor ve çok şaşırtıcı buluyorlar; çünkü 50 yıllık bir binayı otantik hale getirdik. Eski ve harabe şeklindeki bir binayı bugün içerisinde kitapların bulunduğu ve insanların severek ziyaret ettiği bir yere dönüştürdük. İşçi ve işçi çocuğuna ulaştırmak istediğimiz bu kitaplar bugün Türkiye'nin birçok yerine gidiyor. Siirt'e, Van'a, Kırşehir'e gidiyor. Cezaevlerine de kitap gönderiyoruz. Artık insanlar 'işçi kütüphanesine ben bir kitap gönderirsem onlar doğru yere gönderir, kitap okumaya istekli insana ulaştırır, çocuklarla buluşturur' diyor."

'KİTAPLARIN KENDİ ARASINDA DÖNÜŞÜMÜ OLUYOR'

Kütüphane sorumlusu ve belediye işçisi Eray Yılmaz ise "Bu projenin insanlara çok katkısı var. Sonuçta her kitap bir fikirdir ve biz bu fikirleri çöplerden alıp, insanlara ulaştırıyoruz. Bundan dolayı yaptığımız bu işle de gurur duyuyorum. Üniversiteli gençlerden ailelere pek çok ziyaretçimiz oluyor. Kitapların kendi arasında bir dönüşümü de sağlanıyor. Kitapları alanların isimlerini kayıt ediyoruz ve dışarıda da kitapları okuyabiliyor" dedi.

Kaynak: DHA

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