Ankara Temalı Oyun Geliştirme Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
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Ankara Temalı Oyun Geliştirme Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

06.11.2020 12:25 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:37
Ankara Temalı Oyun Geliştirme Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Ankara Kalkınma Ajansının, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ Teknokent AŞ iş birliğiyle düzenlediği Game-Makers Ankara Temalı Oyun Geliştirme Yarışması'nda ödüle layık görülenler belli oldu.

Ankara Kalkınma Ajansının, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ Teknokent AŞ iş birliğiyle düzenlediği Game-Makers Ankara Temalı Oyun Geliştirme Yarışması'nda ödüle layık görülenler belli oldu.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmaya başvuran kişi ve şirketler, ajans ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri tarafından hikaye, temaya uygunluk, öğreticilik, özgünlük, oynanış gibi kriterler esas alınarak değerlendirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, oyun sektörüne özel önem verdiklerini belirtti.

Ankara'daki bilişim ve oyun ekosistemini geliştirmek için faaliyetlerine devam ettiklerine dikkati çeken Şayık, şunları kaydetti:

"Daha önce düzenlediğimiz Matematik Öğretimi İçin Oyun Geliştirme Yarışması'na gösterilen yoğun ilgiden sonra Ankara Temalı Oyun Geliştirme Yarışması ile de gençlerin sektöre olan ilgisini canlı tutmaya ve artırmaya çalıştık. Ortaya çıkan ürünlerin başkentin tanıtımına katkı sağlamasını, yeni kuşaklarda kentimizi tanıma konusunda ilgi oluşturmasını da bekliyoruz. Yarışmada emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, yarışmaya katılan ve ödül almaya hak kazanan geliştiricileri tebrik ediyorum."

Yarışmada birincilik ödülünü Hitit Güneşi oyunuyla Mustafa Mert Aladağ elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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