ANKARA Telefonla konuşan dolmuş şoförü, ceza yazan polisten indirim istedi
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ANKARA Telefonla konuşan dolmuş şoförü, ceza yazan polisten indirim istedi

Telefonla konuşan dolmuş şoförü, ceza yazan polisten indirim istediANKARA'da, trafikte telefon kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanan dolmuş sürücüsü Ö.D., Cumhurbaşkanlığı'nda çalıştığı yalanını söyleyip, polislere "Küçük bir ceza yazın" dedi.

28.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:51

Telefonla konuşan dolmuş şoförü, ceza yazan polisten indirim istedi

ANKARA'da, trafikte telefon kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanan dolmuş sürücüsü Ö.D., Cumhurbaşkanlığı'nda çalıştığı yalanını söyleyip, polislere "Küçük bir ceza yazın" dedi. Cumhurbaşkanlığı'nda görevi olmadığı tespit edilen Ö.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Yenimahalle ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, dolmuş sürücüsünün seyir halindeyken cep telefonu ile görüşme yaptığını gördü. Bunun üzerine durdurulan dolmuş sürücüsü Ö.D.'ye cezai işlem uygulandı. Cezaya tepki gösteren sürücü Ö.D., polis ekiplerine, "Cumhurbaşkanlığı'nda çalışıyorum, küçük bir ceza yazın" dedi. Bunun üzerine yapılan incelemede, Ö.D.'nin Cumhurbaşkanlığı'nda çalışmadığı tespit edildi. Ö.D. hakkında adli işlem başlatıldı. Ö.D.'nin, görevli polislere mukavemeti de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Yenimahalle ilçesinde yapılan trafik denetiminde seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edilen dolmuş sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. Bu esnada "Cumhurbaşkanlığında çalışıyorum küçük bir ceza yazın" diyerek görevli memura mukavemette bulunan, ancak Cumhurbaşkanlığında görevli olmadığı tespit edilen Ö.D. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

ANKARA Telefonla konuşan dolmuş şoförü, ceza yazan polisten indirim istedi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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