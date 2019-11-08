Ankara tel abyad'da pkkypg'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285...

Ankara tel abyad'da pkkypg'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285...

Tel Abyad'da PKKYPG'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

08.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:28
Ankara tel abyad'da pkkypg'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285...

Tel Abyad'da PKKYPG'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Ankara tel abyad'da pkkypg'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285...
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