Ankara tel abyad'da pkkypg'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285...
Tel Abyad'da PKKYPG'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi.
08.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:28
Tel Abyad'da PKKYPG'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Ankara tel abyad'da pkkypg'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285...