Ankara tek yürekle iyiliği bulaştırmaya devam ediyor
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Ankara tek yürekle iyiliği bulaştırmaya devam ediyor

Ankara tek yürekle iyiliği bulaştırmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru ile 1 Nisan 2021 tarihinde ikinci dalgası "6 Milyon Tek Yürek" kampanyası 10 milyon TL'yi aştığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru ile 1 Nisan 2021 tarihinde ikinci dalgası "6 Milyon Tek Yürek" kampanyası 10 milyon TL'yi aştığını duyurdu.

Kampanya sadece Ankara ve Türkiye ile sınırlı kalmazken yurt dışında yaşayan vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden hayırseverlere yönelik yayımladığı teşekkür mesajıyla, 20 günde toplanan yardım tutarının 10 milyon Türk Lirası'nı (TL) aştığını bildirdi.

Ankara'dan dünyaya yayılan iyilik

Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinin devam ettiğine dikkat çekerek hayırseverlere yönelik yayımladığı teşekkür mesajında, "Bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi veya gelirinden olan vatandaşlarımızın sayısı da artıyor. İyiliğin başkentinde dayanışma kervanına katılarak destek olan herkese teşekkür ederiz. Alınacak çok yemek, çalınacak çok kapı daha var" ifadelerine yer verdi.

Hayırsever vatandaşların her geçen gün desteğini artırdığı ve iyiliğin yayıldığı kampanya, Ankara'dan sonra ülke sınırlarını da aştı.

Ramazan ruhuna uygun dayanışma

Pandemi sürecinde işsiz kalan vatandaşlar kadar sosyal yardım alan vatandaşların Ramazan sofralarına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan "İftar Ver" kampanyası ile her gün 20 bin vatandaşa iftar ve sahur yemeği imkanı sağladıklarını belirten Yavaş, "iftarver.com sitemizde hala alınacak çok yemek, çalınacak çok kapı sizleri bekliyor" diyerek, dayanışma çağrısını yinelemeyi sürdürdü.

6 Milyon Tek Yürek kampanyası ile 20 günde yardım tutarı; Su Ver ile 28 bin 897 adet su faturası ödenerek, 1 milyon 106 bin 828 TL, Bilet Ver ile 1675 adet ANKARAKART'a yükleme yapılırken, 99 bin 710 TL, El Ver ile 7 bin 704 nakit yardım adedine ulaşılırken, 2 milyon 339 bin 100 TL, İftar Ver ile 126 bin 930 sipariş verilirken, 3 milyon 173 bin 350 TL, Afiyet Ver ile 17 bin 486 yardım kolisi siparişi alınırken, 3 milyon 377 bin 650 TL olmak üzere toplam 10 milyon TL'yi geçti.

Şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda yardım rakam ve tutarları anlık olarak internet sitesi üzerinden paylaşılan kampanya kapsamında güvenli ortamda kredi kartıyla; 100 TL'den 500 TL'ye kadar nakit yardımının yapıldığı "El Ver"den ANKARAKART yüklemesine, ödenmemiş su faturası borcundan üç seçenekli gıda kolisi desteğine kadar birçok iyilik yapma seçeneği sunuluyor. - ANKARA

Ankara tek yürekle iyiliği bulaştırmaya devam ediyor
Ankara tek yürekle iyiliği bulaştırmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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