ANKARA TDV 2'nci Başkanı Açık Kurban derisi toplayanlardan izin kağıtlarını isteyin
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ANKARA TDV 2'nci Başkanı Açık Kurban derisi toplayanlardan izin kağıtlarını isteyin

TDV 2'nci Başkanı Açık: Kurban derisi toplayanlardan izin kağıtlarını isteyinTÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İhsan Açık, kurban derisi toplayanların yetki belgesi olup olmadığının kontrol edilmesini isteyerek, "Mutlaka izin kağıtlarını istesinler.

21.07.2020 15:20 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:34

TDV 2'nci Başkanı Açık: Kurban derisi toplayanlardan izin kağıtlarını isteyin

TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İhsan Açık, kurban derisi toplayanların yetki belgesi olup olmadığının kontrol edilmesini isteyerek, "Mutlaka izin kağıtlarını istesinler. Kim topluyor, nereye topluyor, niçin topluyor, topladıktan sonra bunu nereye harcayacak, bunlar önemli" dedi.

TDV Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı Açık, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban derilerini toplama yetkisi ve derilerin nasıl toplanacağı konusunda açıklamada bulundu. İhsan Açık, kurban derisini toplayabilmek için valilikten izin alınmış olması gerektiğine işaret ederek, "Ama TDV, 2013'te İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesiyle izin almadan toplayabiliyor. Biz yurt içinde Edirne'den Kars'a kadar bütün bölgelerimizde, tüm ilçelerimizde il ve ilçe müftülüklerimiz aynı zamanda TDV'nin şubeleri oldukları için derileri topluyorlar ve onun ruhuna uygun bir şekilde harcamasını yapıyorlar. Kuran kursu gibi yerlere veriliyor" dedi.

Vatandaşlara, kurban derisi toplayanların yetki belgesi olup olmadığını mutlaka kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulunan Açık, "Yetkisi olmayanların toplamaması hususunda İçişleri Bakanlığımızın genelgesi var. Bu hususta tabi ki vatandaşımız da duyarlı olsun. Kime niçin, nasıl verdiğini ve bunun bir ibadet olduğunu unutmasın. Mutlaka izin kağıtlarını istesinler. Kim topluyor, nereye topluyor, niçin topluyor, topladıktan sonra bunu nereye harcayacak, bunlar önemli" diye konuştu.

'DERİYE ZARAR VERMEMEK İÇİN EHİL OLAN KESMELİ'

Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşların kesim sırasında deriye zarar vermemesi için yapılması gerekenlere de dikkat çeken Açık, şunları söyledi:

"Kurbanın bir ibadet olduğunu unutmayacağız. Hem kesimi hem dağıtımı açısından da bir ibadet bilinciyle yapılması lazım. Hem de yapılırken de temizlik hijyene dikkat ettiğimiz kadar bütün parçalarının da israf edilmeden ve o kurban ibadetinin ruhuna uygun şekilde yapılması lazım. Bu noktada da derilerinin de değerlendirilmesi mutlaka yapılıyor, yapılması da isteniyor. Bilindiği gibi havalar çok sıcak, bu hususta önce kendi tedbirimizi alıp yani onun tuzlamasını yaparak daha sonra da onun korunmasını sağlanacak şekilde bağışımızı yapmamız gerekiyor. Bazı vatandaşlarımız kendisi keserek bunu yapmaya çalışıyor, fakat hem kendisine zarar verebiliyor hem de başkasına zarar verebiliyor. Bu işin ehli değilsek kendimiz kesmeyelim. Bu hususta biraz daha hassasiyet göstererek deriye zarar vermemeye çalışalım. Çünkü siz deriye zarar verdikten sonra onu korusanız da bir anlamı kalmıyor. Hakikaten dericiler onu kullanmıyor."

KURBAN DERİLERİ MÜFTÜLÜKLER KANALIYLA TOPLANACAK

TDV'nin kurban derilerini Türkiye genelindeki camiler, il ve ilçe müftülükleri kanalıyla topladığını belirten İhsan Açık, vatandaşların Kurban Bayramı gelmeden önce en yakınındaki camiye giderek derilerin nerede toplanacağına ilişkin bilgi alabileceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Nerede kestiyseniz oradaki ya Kuran kursumuza ya müftülüğümüze veya oradaki herhangi bir camimize teslim edilebilir. Orada genelde toplanarak, hangi müftülüğümüz artık nerede toplanmasına karar vermişse orada toplanacak. Çünkü hijyen önemli ve daha da önemlisi zayi olmaması daha önemli. Bayramdan birkaç gün önceden müftülüklerimiz hangi bölgelerden nasıl toplanacağını bildiriyorlar. Hatta bazı yerlerde bu asılıyor. Bunu da en yakın camideki imamımıza veya müezzinimize sorduğunuzda hemen cevaplar. Zaten bizim hemen hemen 1003 tane şubemiz var, yani il ve ilçe müftülüklerimiz aynı zamanda bizim şubelerimiz."

ANKARA TDV 2'nci Başkanı Açık Kurban derisi toplayanlardan izin kağıtlarını isteyin

Kaynak: DHA

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