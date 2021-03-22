ANKARA-TBMM Başkanı Şentop, istişare toplantısına katıldı

TBMM Başkanı Şentop, istişare toplantısına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Maarif Vakfı 10'uncu Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı. Şentop, "Türkiye'nin hem yerelde hem de küresel düzeyde eğitim alanında rekabet gücünü artıran bu teknolojik yatırımlara devam edeceğiz ve etmek zorundayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı