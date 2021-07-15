Ankara Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz, Gölbaşı'nda kurban satış yerlerini inceledi
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Ankara Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz, Gölbaşı'nda kurban satış yerlerini inceledi

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz, Gölbaşı'nda kurban satış yerlerini inceledi
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Gölbaşı Belediyesince kurbanların güvenli ve steril ortamda kesilebilmesi amacıyla Oğulbey Mahallesi'nde hayata geçirilen Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde incelemede bulundu.

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Gölbaşı Belediyesince kurbanların güvenli ve steril ortamda kesilebilmesi amacıyla Oğulbey Mahallesi'nde hayata geçirilen Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde incelemede bulundu.

Besicilere hayırlı kazanç dileyen Korkmaz, bir alıcı ile besici arasındaki pazarlıkta da arabuluculuk yaptı.

Korkmaz, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle il genelindeki kurban pazarlarında gerekli denetim ve incelemelerin yapıldığını belirtti.

Vatandaşların dini vecibelerini huzur içinde yerine getirebilmesi için alacağı hayvanın sağlıklı, küpeli ve aşılı olmasının son derece önemli olduğunu dile getiren Korkmaz, "Pazar yerlerinde tek tek bütün hayvanlarda bu kontroller yapılıyor." dedi.

Korkmaz, Tarım ve Orman Bakanlığınca geliştirilen HAYSAT mobil uygulaması ile vatandaşların alacağı kurbanlığın küpe numarası ile bu hayvanın nereden geldiği, hangi aşılarının yapıldığı, yaşının kaç olduğu ve kurbanlık vasıflarını taşıyıp taşımadığının belirlenebildiğini kaydetti.

Salgın tedbirleri hakkında da bilgi veren Korkmaz, "Girişlerde gerekli kontroller yapılıyor. Maske, mesafe ve temizlik konusunda gerekli uyarılar yapılıyor. Elle tamasın olmaması için de pazarlık çubukları geliştirildi. Pazarlıklar onunla yapılıyor." dedi.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz, Gölbaşı'nda kurban satış yerlerini inceledi
Ankara Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz, Gölbaşı'nda kurban satış yerlerini inceledi
Ankara Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz, Gölbaşı'nda kurban satış yerlerini inceledi
Ankara Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz, Gölbaşı'nda kurban satış yerlerini inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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